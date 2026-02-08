Rộn ràng Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” tại phường Diên Hồng

Sáng 8-2, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng (TPHCM), tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” gắn với chương trình chăm lo an sinh xã hội “Diên Hồng – Sắc xuân niềm tin”.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, gửi lời chúc tết an khang, thịnh vượng đến người dân; đồng thời khẳng định cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần để mọi gia đình đều đón tết ấm áp, đủ đầy.

Phường Diên Hồng trao quà tết đến người dân

Dịp này, phường Diên Hồng trao 833 phần quà chăm lo an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 666 triệu đồng, gồm tiền mặt và quà tết, kịp thời hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Một điểm nhấn của ngày hội là lễ phát động phong trào xây dựng khu dân cư “Đoàn kết – Nghĩa tình – Tự quản”, kết hợp trồng cây xanh hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”, góp phần xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp, văn minh.

Ban giám khảo chấm giải Hội thi “Trang trí cành mai – cành đào ngày tết”

Hội thi chế biến mứt tết tại ngày hội

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động mang đậm sắc xuân cũng diễn ra sôi nổi như Hội thi “Trang trí cành mai – cành đào ngày tết” và Hội thi chế biến mứt tết do Hội Liên hiệp phụ nữ phường tổ chức với 13 đội tham gia.

ĐÌNH DƯ