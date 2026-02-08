Sức sống cơ sở

Hội xuân Bính Ngọ đầu tiên của phường Bảy Hiền

Trong không khí rộn ràng chào đón Tết cổ truyền dân tộc, sáng 8-2, UBND phường Bảy Hiền (TPHCM) tổ chức khai mạc Hội Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Văn nghệ Hội xuân Bính Ngọ tại phường Bảy Hiền sáng 8-2

Hội Xuân năm nay diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến chăm lo đời sống người dân. Nổi bật là chương trình bình ổn thị trường, cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ tết, góp phần đảm bảo nguồn hàng dồi dào, giá cả ổn định, chất lượng và an toàn cho người dân mua sắm.

Chương trình bình ổn thị trường tại Hội xuân Bính Ngọ năm 2026 của phường Bảy Hiền

Song song đó, hội thi trang trí tiểu cảnh xuân với sự tham gia của 18 mô hình đến từ các trường học trên địa bàn đã tạo nên không gian văn hóa rực rỡ sắc màu, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, thưởng lãm.

Dịp này, UBND phường Bảy Hiền cũng tổ chức trao tặng nhiều phần quà tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế, thể hiện tinh thần sẻ chia, chung tay chăm lo để mọi người, mọi nhà đều có điều kiện đón tết ấm áp, trọn vẹn.

UBND phường Bảy Hiền trao những phần quà tết đến người dân
Hội Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ là hoạt động vui xuân, đón tết mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền phường Bảy Hiền trong việc chăm lo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương.

ĐÌNH DƯ

