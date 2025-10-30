Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 1866/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển sinh hoạt đoàn đại biểu Quốc hội đối với đồng chí Lê Quốc Phong.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đại biểu Quốc hội TPHCM

Theo đó, đồng chí Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp chuyển sinh hoạt từ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đến đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực từ ngày 15-10.

Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư và các Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Cụ thể, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 và giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán Hà Nội, trình độ chuyên môn Tiến sĩ công nghệ sinh học, Thạc sĩ hóa sinh, Cử nhân khoa học sinh học, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi làm Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM, đồng chí đã trải qua nhiều vị trí ở Thành đoàn TPHCM, Trung ương Đoàn, tỉnh Đồng Tháp và đã tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, XIII.

ANH PHƯƠNG