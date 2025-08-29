VN-Index vượt đỉnh rồi “hạ nhiệt” trước kỳ nghỉ lễ 2-9

Phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, VN-Index chốt phiên trong sắc xanh, ghi nhận phiên tăng thứ 4 liên tục bất chấp khối ngoại “xả hàng” hơn 3.600 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Thị trường chứng khoán ngày 29-8 có thời điểm VN-Index vượt đỉnh 1.688 điểm (thiết lập ngày 21-8), lên cao nhất gần 1.694 điểm nhưng sau đó bị thu hẹp đà tăng còn 1.682,21 điểm khi chốt phiên.

Nhóm cổ phiếu tài chính vẫn là tâm điểm thu hút dòng tiền. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiếp tục tăng mạnh có VND, DSE, ORS, AGR tăng kịch trần; SHS tăng 6,96%, BSI tăng 4,56%, VCI tăng 4,32%, HCM tăng 3,19%, CTS tăng 2,9%, MBS tăng 2,21%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng tăng tích cực: VPB tăng 2,94%, SHB tăng 2,17%, MBB tăng 2,02%, VIB tăng 2,03%, HDB tăng 2,92%, EIB tăng 1,54%, STB tăng 1,46%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục có sự phân hóa: VIC giảm 1,38%, NLG giảm 2,38%, KBC giảm 1,61%; DXG, VHM, TCH, VRE, VPI, SZC giảm gần 1%. Ngược lại, KDH tăng 1,67%, DXS tăng 1,57%, KHG tăng 4,65%; CEO, NVL, PDR, DIG, HDC tăng gần 1%.

Riêng nhóm cổ phiếu đầu tư công bị bán mạnh nên nghiêng về sắc đỏ: CII giảm 2,6%, VSC giảm 3,69%, FCN giảm 1,39%, VGC giảm 2,71%; VCG, LCG, HHV giảm gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 1,35 điểm (0,08%) lên 1.682,21 điểm với 172 mã tăng, 149 mã giảm và 56 mã đứng giá.

Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 3,35 điểm (1,21%) lên 279,98 điểm với 86 mã tăng, 70 mã giảm và 74 mã đứng giá. Thanh khoản tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 45.000 tỷ đồng, tăng 10.600 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt hơn 48.200 tỷ đồng, tăng 12.000 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục “xả hàng” trên sàn HOSE với phiên bán ròng thứ 3 liên tục, tổng giá trị bán ròng hơn 3.617 tỷ đồng, chủ yếu “xả hàng” nhóm cổ phiếu Blue-chips. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là HPG gần 375 tỷ đồng, tiếp đến là FPT gần 356 tỷ đồng và VIX gần 337 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN