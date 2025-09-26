Sẵn sàng di dời dân, cho học sinh nghỉ học khi bão vào

Tại cuộc họp khẩn chiều 26-9, các đơn vị liên quan cho biết: sẵn sàng lập Sở chỉ huy tiền phương tại Quân khu 4, sơ tán người dân, tính toán ngày giờ cho học sinh nghỉ học... khi bão vào bờ.

Chiều 26-9, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã họp khẩn với các bộ, ngành và địa phương để bàn giải pháp ứng phó cơn bão số 10 (Bualoi). Đây là cơn bão được dự báo di chuyển nhanh bất thường, mạnh và phạm vi ảnh hưởng rất rộng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp chiều 26-9

Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, đêm 26-9, bão đi vào Biển Đông ở cấp 11 và trở thành bão số 10. Ngày 27-9, bão mạnh lên cấp 11-12, giật cấp 15 và tăng lên cấp 13, giật cấp 16 vào ngày 28-9. Khoảng sáng đến trưa 29-9, bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm báo cáo tình hình bão Bualoi

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, do nhiệt độ mặt nước biển trong Biển Đông cao (29-30 độ C) nên bão có điều kiện tiếp tục mạnh thêm khi tiến sâu vào Biển Đông. Hướng đi chủ yếu là Tây Bắc, khi vào vùng đặc khu Hoàng Sa, bão có khả năng lệch lên phía Bắc, đổ vào khu vực Bắc Trung bộ hoặc phía trên vịnh Bắc Bộ. Mưa lớn sẽ tập trung tại các tỉnh và thành phố: Quảng Trị, Huế, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, lượng mưa phổ biến 300-400 mm, cục bộ có nơi 450-500mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Đại diện Bộ Quốc phòng thông tin công tác sẵn sàng ứng phó bão số 10

Đại diện Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn cho biết, quân đội đã sẵn sàng phương án ứng phó, kêu gọi tàu thuyền từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng vào nơi tránh trú an toàn. Hệ thống Tổng đài 112 tiếp nhận thông tin khẩn cấp về thiên tai đã được kích hoạt. Bộ đội sẽ phối hợp địa phương sẵn sàng thiết lập Sở chỉ huy tiền phương tại Quân khu 4 khi cần thiết.

Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai Phạm Đức Luận cảnh báo, bão số 10 sẽ ảnh hưởng đến khu vực giữa Biển Đông, nơi có nhiều tàu thuyền hoạt động. Các địa phương cần sớm kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền tránh bão, đồng thời khẩn trương chằng chống nhà cửa, công trình công cộng, khu công nghiệp, hệ thống điện, viễn thông.

Khoảng 45.000ha lúa mùa chưa thu hoạch cần được huy động lực lượng hỗ trợ thu hoạch gấp. Vấn đề an toàn hồ chứa cũng đặc biệt cấp bách, do hầu hết các hồ đã đầy nước, cần tính toán xả lũ sớm để bảo đảm an toàn.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu kết luận các nội dung triển khai

Chủ trì cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá: khác với bão số 9 vừa suy yếu trước khi vào bờ, bão Bualoi (số 10) càng tiến gần đất liền càng mạnh, diện tác động rộng, vừa gió vừa mưa đều lớn. Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm khi hai cơn bão số 9 và số 10 liên tiếp đổ bộ, trong bối cảnh nhiều địa phương còn chưa khắc phục xong hậu quả các cơn bão trước.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị không chủ quan, các địa phương cần sớm cấm biển, thậm chí trước 48 giờ so với thời điểm bão đổ bộ. Phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn hồ đập, tính toán cho học sinh nghỉ học ngày bão vào bờ cũng phải được chuẩn bị.

PHÚC VĂN