Côn Sơn - Kiếp Bạc khai hội mùa thu 2025

Ngày 4-10, tại Khu Di sản văn hóa thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Phòng), UBND TP Hải Phòng tổ chức Lễ khai mạc Tuần Văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 trong không khí trang trọng, linh thiêng và rộn ràng sắc màu lễ hội.

Khu Di sản văn hóa thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Phòng)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, đây là sự kiện văn hóa - du lịch trọng điểm, nhằm vinh danh và phát huy giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Lễ hội cũng là dịp tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân, quảng bá hình ảnh Hải Phòng - vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử và tiềm năng phát triển du lịch, thương mại.

Tuần Văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại diễn ra từ ngày 4 đến 12-10 với chuỗi hoạt động phong phú.

Điểm nhấn là việc ra mắt các sản phẩm du lịch mới gồm: tour “Một hành trình - 5 điểm đến di sản thế giới” (Côn Sơn, Thanh Mai, Kiếp Bạc, Nhẫm Dương, Kính Chủ); tour “Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm” và tour “Khám phá Di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc”. Đây là hành trình trải nghiệm kết nối chiều sâu lịch sử, giá trị tâm linh với cảnh quan thiên nhiên và không gian lễ hội đặc sắc.

Cùng với đó, 3 không gian trưng bày quy mô lớn được bố trí khoa học, hấp dẫn: không gian làng nghề (giới thiệu tinh hoa các nghề truyền thống như gốm Chu Đậu, vàng bạc Châu Khê, sơn mài Bảo Hà, thêu ren Xuân Nẻo...); không gian nông sản - OCOP (200 sản phẩm tiêu biểu của Hải Phòng như gạo nếp cái hoa vàng, mật ong rừng, bánh đậu xanh...); không gian du lịch - ẩm thực (giới thiệu đặc sản “food tour” Hải Phòng như nem cua bể, bún cá cay, bánh mì que cay).

Đặc biệt, du khách có cơ hội tương tác trực tiếp khi nghệ nhân và đầu bếp trình diễn quy trình chế tác làng nghề, chế biến món ăn ngay tại lễ hội.

Song song là các chương trình nghệ thuật đặc sắc: hát chèo, ca trù, hát văn, múa rối nước... do các đoàn nghệ thuật và câu lạc bộ dân gian biểu diễn, góp phần tái hiện không gian văn hóa đậm bản sắc vùng đất xứ Đông.

MAI AN