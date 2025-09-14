Văn hóa - Giải trí

Concert “Em xinh” bùng nổ tại TPHCM, hẹn gặp khán giả Hà Nội ngày 11-10

SGGPO

Đêm concert Em xinh “say hi” tại TPHCM (13-9) bùng nổ với loạt tiết mục được dàn dựng công phu, mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ cho khán giả. Ngay sau đó, ban tổ chức công bố đêm diễn tiếp theo sẽ diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 11-10.

Concert Em xinh “say hi” tối 13-9 mở màn bằng tiết mục mashup 16 ca khúc solo của top 16 thí sinh, vừa thể hiện hành trình cá nhân vừa khắc họa sự đa dạng của chương trình.

em xinh say hi concert 1.jpg
em xinh say hi concert 12.jpg
Khoảnh khắc mở màn ấn tượng của đêm concert. Ảnh: VieChannel

Khoảnh khắc gây chú ý nhất là màn trình diễn ca khúc mới Việt Nam hơn từng ngày trong tà áo dài truyền thống. Hiệu ứng bắn pháo giấy hình ngôi sao có chữ ký của cả 30 thí sinh cùng kính 3D tạo hình trái tim đã mang đến trải nghiệm thị giác mới mẻ cho khán giả.

Đêm nhạc cũng đánh dấu sự trở lại của nhóm MOPIUS (Quang Hùng MasterD, Dương Domic, HURRYKNG, JSOL) với ca khúc mới Bản thiết kế.

Nhiều bản hit từng “làm mưa làm gió” trên bảng xếp hạng như Không đau nữa rồi, Gã săn cá, Cầm kỳ thi họa, Not my fault, Duyên, Em chỉ là, Từng… đều được làm mới với sân khấu và phối khí riêng.

em xinh say hi concert 7.jpg
Nhóm MOPIUS khuấy động đêm trình diễn. Ảnh: VieChannel

Điểm nhấn công nghệ là hệ thống bàn nâng lập trình trong 9 tiết mục, giúp thí sinh di chuyển mượt mà, đồng bộ cùng âm nhạc. Kết hợp với hệ thống ánh sáng, khói lạnh, bong bóng, kim tuyến và pháo hoa, sân khấu trở nên hoành tráng, chuyên nghiệp.

em xinh say hi concert 8.jpg
em xinh say hi concert 5.jpg
em xinh say hi concert 6.jpg
Liên tiếp các màn trình diễn hấp dẫn được gửi tặng khán giả. Ảnh: VieChannel

Ngoài âm nhạc, concert còn mang đến nhiều quà tặng độc quyền như lightstick, dây charm ký tên, móc khóa, case điện thoại, bình nước... Một trong những khoảnh khắc hài hước là phần trao giải The Best OTP Em Xinh cho cặp đôi Bích Phương – Tăng Duy Tân, cùng giải Best Rehearsal Outfit thuộc về Hoàng Duyên với màn cosplay cô bán bánh tráng Tây Ninh.

Theo ban tổ chức, đêm concert tiếp theo tại Hà Nội sẽ có những tiết mục đặc biệt dành riêng cho khán giả Thủ đô.

em xinh say hi concert 4.jpg
em xinh say hi concert 13.jpg
Toàn cảnh hoành tráng đêm concert 1. Ảnh: VieChannel
Tin liên quan
HẢI DUY

Từ khóa

em xinh say hi em xinh say hi concert đêm trình diễn 30 em xinh Bích Phương Tăng Duy Tân Hoàng Duyên Không đau nữa rồi Gã săn cá Cầm kỳ thi họa Not my fault Duyên Em chỉ là Từng Concert Em xinh “say hi” lightstick dây charm ký tên móc khóa case điện thoại bình nước

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn