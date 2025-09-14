Concert “Em xinh” bùng nổ tại TPHCM, hẹn gặp khán giả Hà Nội ngày 11-10

Đêm concert Em xinh “say hi” tại TPHCM (13-9) bùng nổ với loạt tiết mục được dàn dựng công phu, mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ cho khán giả. Ngay sau đó, ban tổ chức công bố đêm diễn tiếp theo sẽ diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 11-10.

Concert Em xinh “say hi” tối 13-9 mở màn bằng tiết mục mashup 16 ca khúc solo của top 16 thí sinh, vừa thể hiện hành trình cá nhân vừa khắc họa sự đa dạng của chương trình.

Khoảnh khắc mở màn ấn tượng của đêm concert. Ảnh: VieChannel

Khoảnh khắc gây chú ý nhất là màn trình diễn ca khúc mới Việt Nam hơn từng ngày trong tà áo dài truyền thống. Hiệu ứng bắn pháo giấy hình ngôi sao có chữ ký của cả 30 thí sinh cùng kính 3D tạo hình trái tim đã mang đến trải nghiệm thị giác mới mẻ cho khán giả.

Đêm nhạc cũng đánh dấu sự trở lại của nhóm MOPIUS (Quang Hùng MasterD, Dương Domic, HURRYKNG, JSOL) với ca khúc mới Bản thiết kế.

Nhiều bản hit từng “làm mưa làm gió” trên bảng xếp hạng như Không đau nữa rồi, Gã săn cá, Cầm kỳ thi họa, Not my fault, Duyên, Em chỉ là, Từng… đều được làm mới với sân khấu và phối khí riêng.

Nhóm MOPIUS khuấy động đêm trình diễn. Ảnh: VieChannel

Điểm nhấn công nghệ là hệ thống bàn nâng lập trình trong 9 tiết mục, giúp thí sinh di chuyển mượt mà, đồng bộ cùng âm nhạc. Kết hợp với hệ thống ánh sáng, khói lạnh, bong bóng, kim tuyến và pháo hoa, sân khấu trở nên hoành tráng, chuyên nghiệp.

Liên tiếp các màn trình diễn hấp dẫn được gửi tặng khán giả. Ảnh: VieChannel

Ngoài âm nhạc, concert còn mang đến nhiều quà tặng độc quyền như lightstick, dây charm ký tên, móc khóa, case điện thoại, bình nước... Một trong những khoảnh khắc hài hước là phần trao giải The Best OTP Em Xinh cho cặp đôi Bích Phương – Tăng Duy Tân, cùng giải Best Rehearsal Outfit thuộc về Hoàng Duyên với màn cosplay cô bán bánh tráng Tây Ninh.

Theo ban tổ chức, đêm concert tiếp theo tại Hà Nội sẽ có những tiết mục đặc biệt dành riêng cho khán giả Thủ đô.

Toàn cảnh hoành tráng đêm concert 1. Ảnh: VieChannel

HẢI DUY