Công an làm việc với nam thanh niên bốc đầu xe máy trên đường

Biểu diễn bốc đầu xe khi đang lưu thông trên đường, nam thanh niên đã bị công an mời lên làm việc lập biên bản xử lý.

Ngày 16-10, Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Công an TPHCM) đã làm việc với T.N.Đ (23 tuổi, trú phường Tam Thắng, TPHCM) liên quan đến đoạn clip bốc đầu xe khi điều khiển xe máy.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 14-10, Đ. điều khiển xe máy biển kiểm soát 72H1 - 43… lưu thông trên đường Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng, TPHCM) đã có hành vi biểu diễn bốc đầu xe. Ngồi phía sau xe Đ. còn có một người khác. Thời điểm này, trên đường Nguyễn An Ninh có nhiều phương tiện đang lưu thông.

Nam thanh niên và xe máy biểu diễn bốc đầu tại cơ quan công an

Hành vi bốc đầu xe của Đ. được quay lại và đăng lên mạng xã hội. Sau khi nhận được thông tin, Đội CSGT Nam Sài Gòn xác minh và xác định, Đ. là người điều khiển xe máy trong đoạn clip nên mời lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Đ. đã khai nhận, chính mình đã bốc đầu xe máy khi đang lưu thông trên đường Nguyễn An Ninh. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Đ. về hành vi, điều khiển xe máy chạy bằng 1 bánh đối với xe 2 bánh; không có giấy phép lái xe.

VĂN ANH