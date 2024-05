Công an TPHCM truy nã “ông trùm” vụ Thuduc House tội cho vay nặng lãi 180%/năm

Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã “ông trùm” Trịnh Tiến Dũng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Bị can Dũng cũng đang bị Bộ Công an truy nã trong vụ sai phạm ở Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TPHCM…