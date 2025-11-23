Chương trình văn nghệ tiếp nhận hơn 70 triệu đồng ủng hộ đồng bào

Ngày 23-11, đại diện ban tổ chức chương trình “Khúc hát san sẻ - Bình Dương nghĩa tình” cho biết, thông qua chương trình đã tiếp nhận hơn 70 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị bão lũ.

Các em thiếu nhi ủng hộ tại chương trình

Tối 22-11, chương trình giao lưu văn nghệ “Khúc hát san sẻ - Bình Dương nghĩa tình” do phường Bình Dương (TPHCM) tổ chức nhằm kết nối những tấm lòng, khơi dậy nguồn lực xã hội, kịp thời sẻ chia và đồng hành cùng đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, do ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Tại chương trình, những người dân yêu thích âm nhạc trên địa bàn phường Bình Dương cùng nhau hát giao lưu với những lời ca, giai điệu ngọt ngào, được thể hiện bằng cả tấm lòng.

Mỗi tiết mục là nhịp đập yêu thương, sẻ chia ấm áp của người dân gửi đến miền Trung thân thương.

Người lớn, trẻ em tham gia ủng hộ tại chương trình

Thông qua chương trình đã tiếp nhận được số tiền gần 23 triệu đồng gửi đến bà con miền Trung.

Ngoài ra, dịp này, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng doanh nghiệp, đại diện Ngân hàng MB Bắc Bình Dương cũng trao ủng hộ 30 triệu đồng; bà Đỗ Tuyết Minh, Trưởng phòng kinh doanh, Phó Chủ tịch Công đoàn, đại diện Ngân hàng Vietcombank Đông Bình Dương trao ủng hộ 20 triệu đồng.

Ban tổ chức tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, cá nhân

VĂN CHÂU