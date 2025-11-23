TPHCM: Điều tra nguyên nhân vụ cháy tại phường Tân Thới Hiệp

Đám cháy xảy ra tại xưởng chuyên sản xuất loa điện tử khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Ngày 23-11, các lực lượng chức năng TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất loa tại phường Tân Thới Hiệp.

Đám cháy xảy ra lúc sáng sớm

Khoảng 5 giờ cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy bùng lên tại nhà xưởng chuyên sản xuất loa điện tử rộng hơn 100m2 tại đường HT44 (phường Tân Thới Hiệp, TPHCM), nên vội chạy đến dập lửa đồng thời báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TPHCM) điều động nhiều phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 6 giờ, đám cháy được khống chế.

Mái tôn xưởng sản xuất loa bị đổ sập

Bước đầu cơ quan chức năng xác định hỏa hoạn không gây thương vong về người song nhiều tài sản gồm máy móc sản xuất, loa... đã bị thiêu rụi.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

VĂN ANH