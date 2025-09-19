Công đoàn nỗ lực thương thảo, hỗ trợ 425 cán bộ xin nghỉ

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu chậm nhất ngày 1-11-2025 phải chi trả, hoàn thành toàn bộ hỗ trợ cho 425 cán bộ công đoàn chuyên trách dôi dư hoặc có đơn tự nguyện xin nghỉ việc.

Trưa 19-9, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức cuộc họp cung cấp thông tin báo chí về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng, hưởng lương và phụ cấp từ nguồn tài chính công đoàn, bị ảnh hưởng khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Quang cảnh cuộc họp cung cấp thông tin trưa 19-9

Được hưởng 80% mức hỗ trợ của Nghị định 178

Theo Tổng Liên đoàn, từ khi Chính phủ ban hành Nghị định 178/2024/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, nhiều công đoàn cơ sở đã kiến nghị bổ sung nhóm cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo hợp đồng vào diện được hưởng chính sách này.

Vì vậy, Tổng Liên đoàn đã liên tục có văn bản kiến nghị Bộ Nội vụ và báo cáo Bộ Chính trị. Ngày 4-7-2025, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 174-KL/TW, giao Tổng Liên đoàn chủ trì cùng Bộ Nội vụ nghiên cứu, tham mưu chính sách cho nhóm đối tượng này. Sau nhiều cuộc họp liên ngành, lấy ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, ngày 17-9, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 07/NQ-CP về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo điều 5 của Nghị quyết 07/2025/NQ-CP quy định cụ thể về chính sách cho cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo hợp đồng, đối tượng áp dụng là cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo hợp đồng, hưởng lương và phụ cấp từ tài chính công đoàn, có thời gian công tác trước ngày 15-1-2019, nay nghỉ việc do sắp xếp bộ máy.

Báo chí đặt câu hỏi với đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trưa 19-9

Nhóm này được hưởng hai chế độ chính:

Một là chính sách nghỉ hưu trước tuổi: nếu đủ điều kiện sẽ được trợ cấp một lần bằng 80% mức quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 67/2025/NĐ-CP).

Hai là chính sách thôi việc: nếu không đủ điều kiện nghỉ hưu sớm thì được nhận trợ cấp thôi việc một lần bằng 0,6 tháng lương hiện hưởng cho mỗi tháng tính hưởng (tối đa 36 tháng); cộng thêm 1,5 tháng lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; đồng thời được bảo lưu hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần và hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành.

Theo bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguồn kinh phí chi trả cho nhóm đối tượng này được lấy từ tài chính công đoàn theo phân cấp (không lấy từ ngân sách nhà nước).

Đáng lưu ý, những cán bộ công đoàn làm việc theo hợp đồng sau ngày 15-1-2019 sẽ không nằm trong diện hưởng chính sách đặc thù này. Đối tượng này khi nghỉ việc sẽ được giải quyết theo quy định chung của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Việc làm, gồm trợ cấp thôi việc cơ bản, bảo hiểm thất nghiệp và bảo lưu thời gian đóng BHXH.

425 trường hợp được hỗ trợ

Trao đổi thêm với báo chí, bà Hồ Thị Kim Ngân cho biết, hiện có tổng cộng 511 người có đơn đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 07. Tuy nhiên theo quy định của nghị quyết này thì chỉ có 425 trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ (làm việc trước ngày 15-1-2019) được giải quyết chế độ.

Còn theo thông tin từ bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó trưởng Ban Công tác công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), với 425 cán bộ công đoàn dôi dư sau sắp xếp hoặc có đơn tự nguyện xin nghỉ việc, dự tính tổng mức kinh phí được hỗ trợ (chi trả) là hơn 400 tỷ đồng. “Ngoài mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 07, tài chính công đoàn sẽ không (hoặc chưa) có thêm chế độ hỗ trợ nào khác”, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết.

Ngoài 425 trường hợp được hỗ trợ bằng 80% mức hỗ trợ của Nghị định 178, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng cho biết, tính đến ngày 30-6-2026 có 399 cán bộ công đoàn (do cấp tỉnh ủy hoặc thành ủy quản lý) đã được xem xét hỗ trợ theo chính sách của Nghị định 178. Còn ở cấp do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quản lý, tính đến ngày 30-8 đã có 88/89 trường hợp được xem xét giải quyết sau khi có đơn tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi (1 trường hợp không đủ điều kiện).

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng phát biểu và cung cấp thông tin báo chí

Chủ trì cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, đây là nỗ lực rất lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong quá trình thương thảo, làm việc với Bộ Nội vụ và các bên liên quan để có chính sách hỗ trợ thỏa đáng cho cán bộ công đoàn chuyên trách đã có nhiều năm công tác, làm việc trách nhiệm hoặc có hoàn cảnh khó khăn… Những cán bộ này chủ yếu là lao động dôi dư trong quá trình sắp xếp bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (không tổ chức cấp huyện) và sáp nhập các đơn vị hành chính.

Do thời hạn của nghị quyết chỉ có thời gian rất ngắn (đến ngày 1-11-2025) nên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu muộn nhất đến ngày 1-11-2025 phải chi trả xong cho các trường hợp cần được hỗ trợ.

“Muộn nhất là ngày 20-9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết để triển khai Nghị quyết số 07/NQ-CP, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp lý cho những cán bộ công đoàn chuyên trách, làm việc theo hợp đồng có đơn tự nguyện xin nghỉ. Các địa phương sẽ căn cứ nghị quyết và hướng dẫn để đảm bảo hoàn thành chi trả trước ngày 1-11-2025. Đơn vị nào không hoàn thành thì phải tự chịu trách nhiệm”, ông Nguyễn Xuân Hùng thông tin.

PHÚC HẬU