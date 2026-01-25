Công viên tại khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng đưa vào phục vụ người dân

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị thi công, đội ngũ kiến trúc sư và công nhân đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết vì người dân thành phố để đưa công trình về đích đúng hẹn.

Chiều 25-1, tại phường Xuân Hòa, TPHCM, Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt tổ chức lễ bàn giao công trình cảnh quan tại khu đất dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (số 8 đường Võ Văn Tần) cho UBND phường Xuân Hòa, để quản lý và đưa vào phục vụ cộng đồng sau thời gian ngắn triển khai thi công.

Lãnh đạo TPHCM và các đại biểu, chủ đầu tư chụp hình lưu niệm tại công viên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đến dự lễ bàn giao có các đồng chí: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM và các đại biểu tham dự lễ bàn giao công trình, chiều 25-1. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đây là kết quả từ nỗ lực của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt trong việc thực hiện chỉ đạo của thành phố về chỉnh trang đô thị tại các khu “đất vàng” nằm ở khu vực trung tâm thành phố. Công trình được thi công khẩn trương cả ngày lẫn đêm, rút sớm hơn kế hoạch gần hai tuần so với kế hoạch.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thay mặt lãnh đạo thành phố đã nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của dự án này đối với đời sống người dân. Công trình không chỉ mang lại diện mạo mới cho địa phương mà còn tạo ra không gian để người dân thưởng ngoạn, rèn luyện sức khỏe, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Điểm nhấn đặc biệt của công trình này là tiến độ thi công “siêu tốc”. Chỉ sau khoảng 20 ngày hưởng ứng và triển khai, công viên rộng lớn trên 1 hecta với cảnh quan đẹp mắt, đã được hoàn thiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Được ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị thi công, đội ngũ kiến trúc sư và công nhân đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết vì người dân thành phố để đưa công trình về đích đúng hẹn.

“Công trình được khánh thành ngay trước thềm năm mới không chỉ là hoạt động thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân mà còn là minh chứng sinh động cho sự đồng thuận giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong công tác chỉnh trang đô thị”, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Cũng ngay tại lễ bàn giao, Chủ tịch UBND TPHCM đã giao nhiệm vụ trực tiếp cho chính quyền phường Xuân Hòa trong việc tiếp nhận và quản lý công trình. Công viên này như “đứa con tinh thần” mà nhân dân thành phố trao gửi, phường Xuân Hòa phải có trách nhiệm gìn giữ, tôn tạo, chăm sóc cây xanh và cảnh quan để đảm bảo môi trường luôn sạch đẹp, phục vụ lâu dài cho cộng đồng.

Người dân và du khách dạo chơi tại công viên, chiều 25-1. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Công trình cảnh quan công viên vườn hoa tại khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng đã được chủ đầu tư tổng vệ sinh, chỉnh trang toàn bộ khuôn viên bên trong khu đất, đồng thời cải tạo hệ thống vỉa hè xung quanh các tuyến đường giáp ranh như đường Võ Văn Tần, đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Pasteur. Mục tiêu, tạo nên một không gian sạch sẽ, thoáng đãng, phục vụ nhu cầu thể dục thể thao, đi dạo, vui chơi, sinh hoạt cộng đồng cho người dân thành phố.

Người dân và du khách dạo chơi tại công viên, chiều 25-1. Ảnh: HOÀNG HÙNG



Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, cho biết ngay sau khi nhận được chủ trương của Thành ủy và UBND TPHCM về việc tận dụng các khu đất chờ triển khai dự án để làm không gian công cộng, doanh nghiệp đã lập tức bắt tay vào thực hiện.

Ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, phát biểu bàn giao công trình cho thành phố. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Để công trình kịp đưa vào sử dụng trong dịp Tết Nguyên Đán, đơn vị thi công đã làm việc liên tục ngày đêm với tinh thần khẩn trương nhất.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và các đại biểu tham quan công viên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ghi nhận tại công viên vườn hoa, nhiều hạng mục tiểu cảnh đã được bài trí bắt mắt, tạo nên không gian rực rỡ sắc xuân. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, các tiện ích phục vụ sức khỏe cộng đồng cũng được chú trọng đầu tư.

Khách du lịch dạo bộ bên các tiểu cảnh hoa xuân rực rỡ trong công viên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

