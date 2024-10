Cử tri và nhân dân muốn công khai số tiền, tài sản thu được từ công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực

Quang cảnh phiên họp của UBTVQH chiều 7-10

Dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV (dự thảo) được trình bày tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chiều 7-10 nêu rõ, cử tri và nhân dân phấn khởi về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của cả nước trên tất cả các lĩnh vực; tình hình chính trị - xã hội của đất nước được giữ vững ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao sự điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, ách tắc, thúc đẩy các công trình trọng điểm quốc gia, nhất là việc khánh thành đường dây 500kV mạch 3. Cử tri và nhân dân đồng tình, ủng hộ chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong việc đầu tư đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam...

Đại diện các bộ, ngành dự họp

Cử tri và nhân dân cũng bày tỏ băn khoăn, lo lắng vì theo dự báo của Ngân hàng Thế giới về việc biến đổi khí hậu và thiên tai có thể gây thiệt hại lên tới 13% GDP của Việt Nam vào năm 2030; cơn bão số 3 (Yagi) sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực tới tốc độ tăng trưởng GDP quý 3 nói riêng và cả năm 2024...

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân bày tỏ băn khoăn, mong muốn Quốc hội, Chính phủ có biện pháp, giải pháp giải quyết các vấn đề như: đầu tư công vẫn chậm giải ngân ở một số bộ, ngành, địa phương, lĩnh vực; lạm phát, giá cả tăng cục bộ ở một số địa bàn, lĩnh vực. Giá nhà chung cư, đất ở tại Hà Nội, TPHCM vẫn tiếp tục tăng quá cao và không sát với thực tế, nhu cầu của người dân mà chưa có giải pháp để kiểm soát, bình ổn. Thuế thu nhập cá nhân và mức giảm trừ gia cảnh chưa được sửa đổi gây tác động không tích cực đến chính sách tiền lương mới từ ngày 1-7...

Các thành viên UBTVQH dự họp chiều 7-10

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cử tri và nhân dân đề nghị rà soát các quy định về trách nhiệm của các cơ quan thanh tra, kiểm toán. Bởi vì, hàng năm các cơ quan thanh tra, kiểm toán đều thực hiện thanh tra, kiểm toán ở nhiều cơ quan, tổ chức, song tình trạng vi phạm pháp luật vẫn diễn ra ở nhiều cơ quan, tổ chức, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và cả Trung ương, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng về tiền, tài sản và đặc biệt là lòng tin của nhân dân.

Cử tri và nhân dân mong muốn tổng hợp đầy đủ và công khai để nhân dân giám sát số tiền và tài sản thu được từ công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực (từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIII đến tháng 9); đồng thời tổ chức đánh giá khách quan nguyên nhân của tình trạng tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật với vụ án tham nhũng với số tiền lớn chưa từng có (do quy định của pháp luật chưa chặt chẽ, chế tài chưa đủ sức răn đe; do tổ chức thực hiện, hay do đạo đức liêm chính của cán bộ, đảng viên là chính), từ đó có giải pháp căn cơ để phòng chống hữu hiệu hơn.

ANH PHƯƠNG