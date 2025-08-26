Lấy ý kiến doanh nghiệp, hộ kinh doanh cho dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi

Theo Cục Thuế, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 1-7-2020, sau hơn 5 năm thực hiện, luật đã góp phần quan trọng vào việc hiện đại hóa quản lý thuế, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật trong thu ngân sách nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ của mình.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế - xã hội phát triển nhanh, thương mại điện tử, kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới xuất hiện, cùng với quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhiều chủ trương, định hướng mang tính đột phá của Đảng và Nhà nước đã được ban hành nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy kinh tế phát triển. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu phải sửa đổi toàn diện Luật Quản lý thuế để đáp ứng yêu cầu mới của đất nước.

Bởi vậy, ngày 1-8-2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 92/2025/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025. Theo đó, Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đã được bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2025.

Tiếp đó, ngày 15-8-2025, Bộ Tài chính đã có Công văn số 12624/BTC-CT gửi xin ý kiến rộng rãi về nội dung dự thảo luật. Việc lấy ý kiến được thực hiện với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người nộp thuế trên cả nước.

Hiện nay, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo luật với mục tiêu cải cách toàn diện công tác quản lý thuế, đáp ứng tốt với yêu cầu thực tiễn, đồng thời thể chế hóa các đường lối, chủ trương tại các nghị quyết quan trọng của Trung ương.

Do đó, Cục Thuế mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và đóng góp ý kiến từ các đối tượng liên quan để dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng kỳ vọng đổi mới của toàn xã hội.

Về những nội dung đáng chú ý trong dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) sắp tới, Cục Thuế khẳng định sẽ bám sát các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó tập trung vào các nhóm nội dung trọng tâm như đẩy mạnh hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý thu thuế; đặt mục tiêu thúc đẩy sự tuân thủ tự nguyện trên cơ sở phân loại mức độ tuân thủ pháp luật và mức độ rủi ro của người nộp thuế.

Đồng thời, đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí thực hiện thủ tục cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đồng thời thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình theo hướng tạo lập “một cửa” tập trung, duy nhất, không phụ thuộc vào địa giới hành chính; và khắc phục các bất cập của Luật Quản lý thuế hiện hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật pháp liên quan.

