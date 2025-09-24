Củng cố lực lượng nòng cốt, xử lý nhanh các vụ việc phát sinh

Là địa bàn có nhiều sinh viên và công nhân lưu trú, đồng chí Nguyễn Thị Bé Hai, Bí thư Đảng ủy phường Linh Xuân (TPHCM), yêu cầu củng cố lực lượng nòng cốt, xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh.

Ngày 24-9, Đảng ủy phường Linh Xuân tổ chức hội nghị lần thứ 8 (hội nghị mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh hội nghị

Gần 3 tháng vận hành, Đảng ủy phường đã ban hành quyết định tiếp nhận, đổi tên và thành lập 104 tổ chức cơ sở Đảng với 2.560 đảng viên. Đảng ủy phường cũng đã kết nạp 10 đảng viên. Hiện các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy và MTTQ Việt Nam phường có 36/37 biên chế được tạm giao, khuyết 1 biên chế; UBND phường hiện có 59/69 biên chế được giao, khuyết 10 biên chế.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường được giữ vững; phường đang đẩy nhanh tiến độ thi công nâng cấp 14 tuyến hẻm trên địa bàn; thường xuyên ra quân kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, xử phạt các hành vi vi phạm về trật tự lòng đường, vỉa hè.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận, thông tin, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh đầu tư công, nhất là các dự án chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; tiếp tục cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Linh Xuân Nguyễn Thị Bé Hai yêu cầu từng cấp ủy, các cơ quan đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, bám sát định hướng của Trung ương, TPHCM và Đảng ủy để hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ đề ra.

Bí thư Đảng ủy phường Linh Xuân Nguyễn Thị Bé Hai phát biểu kết luận

Nhấn mạnh là địa bàn có nhiều sinh viên và công nhân, đồng chí Nguyễn Thị Bé Hai yêu cầu cấp ủy các cơ quan, doanh nghiệp, trường học… củng cố lực lượng nòng cốt, phân công nhiệm vụ, nắm chắc địa bàn, tăng cường nắm bắt tình hình trên mạng xã hội, xử lý nhanh các vụ việc phát sinh ngay từ đầu, không để thành "điểm nóng".

THU HƯỜNG