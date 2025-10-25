Cuộc sống đảo lộn vì mưa lớn và triều cường

Cho đến chiều tối 24-10, nhiều nơi ở miền Trung, ĐBSCL, TPHCM vẫn bị ngập nặng do mưa lớn và triều cường khiến cuộc sống người dân đảo lộn.

TP Huế: Người dân phải dùng ghe, thuyền đi lại

Đêm 23, rạng sáng 24-10, sau cơn mưa xối xả, nước dâng cao tràn vào nhiều dãy nhà trọ ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường An Cựu, TP Huế), nơi ở của nhiều sinh viên Đại học Huế.

Rạng sáng 24-10, trong các con hẻm ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, nhiều sinh viên hối hả kê giường, bàn ghế, tủ quần áo và vật dụng điện tử lên cao. Trần Minh Hải (quê Gia Lai, sinh viên năm 3 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế) cho biết đã quen với việc nước dâng do mưa lớn như thế này.

Trong khi đó, Mai Thị Hoa, sinh viên năm nhất Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế cùng nhiều bạn học "chân ướt chân ráo" về đây thuê trọ nên không biết nơi mình ở thấp trũng. "Nước lên nhanh quá. Cả đêm tụi em leo lên gác xép ngồi, đồ đạc thì nhờ các anh chị giúp đỡ di chuyển lên cao để tránh bị ướt”, Mai Thị Hoa chia sẻ.

Một cán bộ UBND phường An Cựu cho biết, khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh thường xuyên xảy ra ngập úng cục bộ nên chính quyền địa phương luôn chủ động rà soát, di dời người dân và sinh viên ở trọ khi cần thiết. Các trường thành viên Đại học Huế cũng chuẩn bị đồ ăn, thức uống và duy trì số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận sinh viên vùng thấp trũng tránh trú khi mưa lũ diễn biến phức tạp.

Đến sáng 24-10, ở tổ dân phố Tân Lập, phường Thuận An (TP Huế) vẫn ngập nước do triều cường và mưa lớn. Nhiều đoạn đường dẫn vào khu vực này ngập hơn 1m, nước tràn vào nhà dân khiến sinh hoạt bị đảo lộn. Người dân phải dùng ghe, thuyền nhỏ để đi lại trên đường, mua sắm lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng đến giúp người dân kê cao tài sản, hướng dẫn người già, trẻ em di dời đến nơi an toàn, đồng thời khơi thông cống rãnh, dọn dẹp rác thải bịt dòng chảy.

Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An, cho biết, tổ dân phố Tân Lập có 265 hộ với 1.160 nhân khẩu, hiện còn khoảng 65 hộ với 87 nhân khẩu đang chịu cảnh ngập nước.

Chiều 24-10, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP Huế đã khắc phục tạm thời, tránh sạt lở thêm đoạn taluy âm tại Km23+800 và Km23+810 quốc lộ 49. Cùng ngày, nhiều điểm sạt trượt, đất đá tràn ra mặt đường tại quốc lộ 49B qua các xã Vinh Lộc, Phú Lộc đã được Công ty cổ phần Đường bộ 1 TP Huế xử lý, khắc phục kịp thời.

ĐBSCL: Nhiều công trình thi công đình trệ

Những ngày qua, tại các sông, rạch khu vực ĐBSCL ghi nhận mức triều cường đạt mốc lịch sử, vượt báo động 3 làm ngập nhiều khu vực, gây sạt lở đê bao, ảnh hưởng đến các công trình giao thông đang thi công, đời sống sinh hoạt người dân bị ảnh hưởng.

Chiều 24-10, chính quyền địa phương xã Quới Thiện (tỉnh Vĩnh Long) tập trung khắc phục đoạn đê bao bị lở tại cồn Thanh Long (thuộc ấp Phước Lý Nhì). Lực lượng chức năng huy động thiết bị để gia cố đoạn đê sạt nhằm ngăn nước triều cường từ sông Cổ Chiên tiếp tục tràn vào khu vực sản xuất hơn 10ha của 7 hộ dân trên cồn.

Tại Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long triều cường dâng cao làm ngập nhiều khu vực, khiến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân bị đảo lộn. Nước triều còn gây ngập nhiều đoạn quốc lộ 1A từ Vĩnh Long đến Cà Mau khiến các phương tiện "bì bõm" trong nước.

Triều cường cũng ảnh hưởng một số dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai tại khu vực ĐBSCL. Anh Đoàn Xuân Khu, Chỉ huy trưởng tại dự án Thành phần 2 đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cho biết, triều cường gây ngập sâu nhiều đoạn đường, việc vận chuyển vật liệu cho dự án gặp khó khăn. "Nước ngập quá sâu, các xe vận chuyển cát, đá không thể vận hành, chúng tôi phải cho anh em công nhân tạm dừng thi công", anh Đoàn Xuân Khu thông tin.

Ông Triệu Văn Toàn, Chỉ huy phó gói thầu XL15 Dự án cầu Đại Ngãi 1, cho biết, những ngày qua triều cường trên sông Hậu dâng rất cao, gây nhiều khó khăn trong triển khai thi công dự án. Nước ngập khu vực tập kết vật tư, thiết bị, đến cả khu nhà ở tiền chế của công nhân cũng bị ngập. "Để đảm bảo tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư, anh em kỹ sư, công nhân cố gắng sắp xếp, bố trí thời gian làm việc hợp lý để ứng phó, lúc nào nước triều rút là triển khai làm việc ngay, tranh thủ cả lúc nước hạ thấp vào ban đêm", ông Triệu Văn Toàn chia sẻ.

TPHCM: Nước sông tràn vào khu dân cư

Chiều tối 24-10, triều cường tại TPHCM tiếp tục dâng cao, đỉnh triều trùng với giờ tan tầm khiến nhiều khu vực ngập nặng.

Tại khu vực bán đảo Thanh Đa (phường Bình Quới) nước triều bắt đầu dâng mạnh từ khoảng 17 giờ. Lực lượng dân quân tự vệ cùng người dân nhanh chóng sử dụng bao đất, bao cát để gia cố các điểm xung yếu dọc rạch Cầu Cống, ngăn nước tràn vào khu dân cư. Đến chiều tối, mực nước lên nhanh, tràn qua mặt đường Bình Quới, có đoạn ngập đến đầu gối. Dòng người tan tầm phải bì bõm dắt xe qua vùng ngập, hàng quán hai bên đường phải tạm ngưng buôn bán.

Cùng thời điểm, tại khu vực đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận), triều cường từ kênh Tẻ lên cao, gây ngập sâu đúng giờ tan tầm. Nhiều đoạn nước ngập quá nửa bánh xe, khiến người dân di chuyển khó khăn, sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở xã Hiệp Phước ngập sâu, đặc biệt là đoạn Lê Văn Lương. Đến tối muộn, lực lượng chức năng ở các phường bị ảnh hưởng vẫn túc trực, kiểm tra thường xuyên tại các điểm xung yếu.

Ngày 24-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, miền Trung đang chịu tác động trực tiếp của tổ hợp gió Đông tăng cường và không khí lạnh. Từ đêm 23 đến chiều 24-10, khu vực từ Nam tỉnh Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Hiện các ổ mây dông và ẩm vẫn đang đưa từ biển vào miền Trung gây mưa trên diện rộng. Tuy nhiên, mưa đang có xu hướng dịch về phía Nam của Trung bộ. Dự báo từ ngày 24 đến 26-10, khu vực từ TP Huế đến Quảng Ngãi và phía Đông của hai tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 26, vùng mưa mở rộng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Đợt mưa lớn này có thể kéo dài đến hết tháng 10. Trong khi đó, từ ngày 25 và 26-10, không khí lạnh ở phía Bắc giảm dần, Hà Nội sẽ có nắng ấm trở lại.

NHÓM PV