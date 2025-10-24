Xã hội

Bà Đỗ Thị Bé Hai, ấp Láng Sen, xã Vĩnh Châu và người thân tát nước ra khỏi nhà

Đồng Tháp Mười: Người dân gồng mình ứng phó lũ dâng cao

Những ngày qua, mưa lớn  kéo dài kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về khiến vùng Đồng Tháp Mười (tỉnh Tây Ninh) ngập sâu trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Tại xã Vĩnh Châu, hơn 200 căn nhà và nhiều tuyến đường bị ngập. Nhiều hộ phải thức trắng đêm để kê dọn đồ đạc, dựng bờ bao tạm ngăn nước tràn vào nhà. Bà Đỗ Thị Bé Hai (ấp Láng Sen) cho biết, có hôm nước dâng nửa mét, làm hư hỏng vật dụng sinh hoạt, cả nhà phải tát nước ra ngoài bằng tay.

mit.jpg
Vườn mít, sầu riêng sắp đến ngày thu hoạch của ông Nguyễn Văn Dũng, ấp Cà Dăm gần như mất trắng do lũ

Không chỉ nhà ở, sản xuất cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ông Nguyễn Văn Dũng (ấp Cà Dăm) cho hay hơn 100 gốc mít và 25 gốc sầu riêng chuẩn bị thu hoạch bị ngập sâu, nguy cơ thiệt hại lớn dù đã đắp bờ bao và bơm nước liên tục nhiều ngày qua.

di xuong.jpg
Xuồng, vỏ lãi là phương tiện đi lại chính của một số người dân khu vực bị ngập tại Đồng Tháp Mười

Theo nhận định, mực nước các sông tại khu vực tiếp tục lên cao do lượng mưa tại chỗ kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về. Trong những ngày tới, mực nước trên các sông sẽ vẫn duy trì ở mức cao, nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng, sạt lở bờ sông và vỡ đê bao, đặc biệt dọc theo sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở mức 2.

giat do tren xuong.jpg
Nhà bị ngập khiến một số sinh hoạt chính của người dân khu vực này được thực hiện ngay trên xuồng

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đang khẩn trương gia cố khoảng 110km đê bao xung yếu tại 23 vị trí thuộc các xã Vĩnh Châu, Khánh Hưng, Hưng Điền, Tuyên Bình và Hậu Thạnh. Tổng kinh phí thực hiện hơn 6,2 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ công ích thủy lợi năm 2025. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 30%, tập trung vào các đoạn nguy cơ tràn và sạt lở.

ngap.jpg

Chính quyền địa phương cũng huy động lực lượng hỗ trợ người dân bảo vệ tài sản, chủ động ứng phó, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ.

Vinh Chau.jpg
Nước lũ dâng làm nhiều hộ dân gần như bị "cô lập"
QUANG VINH

Đồng Tháp Mười đỉnh lũ triều cường ngập úng

