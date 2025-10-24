Triều cường dâng cao, người dân bì bõm lội nước về nhà

Tối 24-10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu, người dân đi lại khó khăn.

Đến 21 giờ ngày 24-10, một số tuyến đường trên địa bàn phường Bình Quới, phường Hiệp Phước, phường Bình Đông… ngập sâu. Các phương tiện phải di chuyển chậm, nhiều xe chết máy, người dân bì bõm dắt bộ về nhà.

Xe chết máy, người dân bì bõm lội nước trên đường Bình Quới

Tại xã Hiệp Phước ngập sâu, đặc biệt là đoạn Lê Văn Lương – Nguyễn Bình, triều cường tràn vào nhà dân hai bên đường.

Người dân di chuyển khó khăn qua đoạn đường Lê Văn Lương, xã Hiệp Phước

Đoạn đường Lê Văn Lương - Nguyễn Bình, xã Nhà Bè

Nhiều hộ phải dùng bao cát chặn trước cửa, kê cao đồ đạc, nhất là đồ điện tử nhưng vẫn không tránh được cảnh nước tràn vào nhà. Quán ăn, tiệm tạp hóa trên tuyến đường này cũng phải tạm đóng cửa vì nước ngập tới sàn.

21 giờ, tại khu vực phường Bình Quới, người dân bì bõm lội nước về nhà

Nhiều người dân chọn phương án chờ nước rút bớt rồi mới tiếp tục di chuyển

Tại phường Bình Quới, đến 21 giờ, các đường vẫn ngập sâu, người dân phải dắt bộ xe, bì bõm lội nước về nhà, trong khi nhiều xe chết máy giữa dòng.

Anh Nguyễn Tuấn Hùng, công nhân đi làm về qua khu vực này, cho biết: “Quãng đường về nhà khoảng 3 km, nhưng tình hình ngập như vậy thì không chỉ mình mà nhiều xe khác cũng bị chết máy, cũng đành ngậm ngùi đẩy xe về”.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn có khả năng duy trì ở mức cao trong 2-3 ngày tới, sau đó mới hạ dần. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 1, sẽ còn kéo dài đến hết ngày 26-10.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG