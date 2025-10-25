Chính phủ ban hành nghị quyết khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 347/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.

Triển khai ngay các gói tín dụng ưu đãi tại các địa phương bị thiệt hại

Để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát, tiếp tục phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 đạt trên 8%, Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai thực hiện khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị, các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, các bộ, cơ quan, địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng gồm: bảo vệ tính mạng, an toàn, sức khỏe của nhân dân; hỗ trợ khôi phục các hoạt động đời sống, xã hội để ổn định cuộc sống nhân dân; hỗ trợ khôi phục chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động, phục hồi và thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh…

Thủ tướng giao Bộ Tài chính thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất... cho các đối tượng bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi bão, lũ, lụt, sạt lở đất theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các công ty bảo hiểm khẩn trương rà soát, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng bị ảnh hưởng, trước mắt thực hiện ngay tạm ứng bồi thường theo quy định.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, cho khách hàng bị thiệt hại theo quy định hiện hành; triển khai ngay các gói tín dụng đối với khách hàng tại các địa phương bị thiệt hại để phục hồi sản xuất, kinh doanh với lãi suất cho vay ưu đãi thấp hơn so với lãi suất cho vay thông thường; giảm lãi suất cho vay từ 0,5 - 2%/năm trong 3 - 6 tháng đối với dư nợ hiện hữu của khách hàng bị thiệt hại bởi bão, lũ…

Chính phủ ban hành nghị quyết khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11

Ngân hàng Chính sách xã hội tập trung đẩy nhanh việc giải ngân các chương trình tín dụng chính sách trong kế hoạch vốn tín dụng năm 2025 được Thủ tướng giao; trường hợp còn thiếu so với nhu cầu, cho phép giao bổ sung kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2025 tối đa 2% (từ tối đa 10% lên tối đa 12% so với năm 2024) để kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng chính sách trên địa bàn các địa phương nêu trên.

Đồng thời, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giảm lãi suất cho vay 2%/năm đối với khách hàng vay vốn các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (bao gồm cả tổ chức và cá nhân) tại các địa phương bị ảnh hưởng bão lũ.

Việc giảm lãi suất cho vay áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội từ ngày 1-10-2025 đến hết ngày 31-12-2025 và thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 1-10-2025 đến hết ngày 31-12-2025 và bảo đảm trong phạm vi kế hoạch vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý được giao năm 2025; rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng vay vốn tại ngân hàng để xử lý nợ bị rủi ro kịp thời nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của thiên tai.

Ổn định giá mặt hàng thiết yếu, kiểm soát lạm phát

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực ứng phó, chống chịu; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực ứng phó, chống chịu; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính để triển khai các chính sách hỗ trợ; kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Các bộ, cơ quan, địa phương nắm chắc tình hình thị trường, giá cả hàng hóa để có giải pháp phù hợp, hiệu quả ổn định thị trường; bảo đảm cung ứng đầy đủ nguồn hàng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai quy định về quản lý giá, ổn định giá mặt hàng thiết yếu, nguyên vật liệu cho đời sống của nhân dân và sản xuất kinh doanh; xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi đầu cơ, găm hàng tăng giá, thao túng giá.

PHAN THẢO