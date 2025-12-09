Cứu cầu phao bắc qua sông Tả Trạch bị lũ cuốn trôi thành 3 đoạn

Sáng 9-12, sau khi thay thế và nâng cấp hệ thống thùng phi làm phao đỡ mặt cầu, kíp thợ tiếp tục gia cố khung sắt thành cầu; khớp nối lại các đoạn cầu phao La Khê Trẹm (nối đôi bờ sông Tả Trạch thuộc phường Kim Long, TP Huế) bị lũ cuốn trôi hồi cuối tháng 10 vừa qua, để sớm đưa cây cầu này vào hoạt động trở lại.

Video: Sửa chữa, nâng cấp cầu phao bắc qua sông Tả Trạch sau khi bị lũ cuốn trôi

Ông Võ Đức Hải (phường Kim Long, thành phố Huế), một trong những người góp vốn xây dựng và quản lý cầu phao dân sinh bắc qua sông Tả Trạch, cho biết, sau khi lũ rút, ông và mọi người đã thuê phương tiện kéo đoạn cầu bị lũ cuốn trôi về vị trí cũ để sửa chữa, phục vụ người dân đi lại.

Theo tìm hiểu, người dân các thôn Định Môn, Kim Ngọc, Sơn Thọ, La Khê Trẹm, thuộc phường Kim Long, từng sống như một ốc đảo, phải đi đò ngang nguy hiểm để sang sông.

Năm 2012, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND TP Huế) cho phép lắp đặt cầu phao dân sinh trên sông Tả Trạch. Cầu được đưa vào sử dụng năm 2013, giúp rút ngắn thời gian và đảm bảo an toàn cho người dân.

Nỗ lực sửa chữa, nâng cấp cầu phao bắc qua sông Tả Trạch sau khi bị lũ cuốn trôi

Cầu phao này bắc qua sông Tả Trạch dài 160m, rộng 2,5m với kinh phí thực hiện gần 3 tỷ đồng do người dân đầu tư và khai thác.

Cầu được thiết kế với hệ thống phao bằng thùng phuy phía dưới, mặt cầu lót bằng tấm sắt dày, hai bên có lan can bảo vệ, cho phép người và xe máy qua lại.

Tuy nhiên, trong các ngày 27 và 28-10, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử, cầu phao bị lũ làm đứt cáp giằng néo, cuốn trôi đoạn dài nhất về phía hạ nguồn, mắc cạn tại khu vực chợ Tuần, phường Thủy Xuân, cách vị trí ban đầu gần 1km.

Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.500 lượt người lưu thông qua cầu phao La Khê Trẹm. Từ khi cầu bị lũ cuốn trôi, người dân, trong đó có hàng trăm học sinh, giáo viên, mỗi ngày phải di chuyển về phía cầu Tuần (cách cầu phao hơn 1km) và những cung đường có đông xe cộ lưu thông để đến trường, rất nguy hiểm.

Nỗ lực sửa chữa, nâng cấp cầu phao phục vụ nhu cầu đi lại của người dân

Lãnh đạo UBND phường Kim Long cho biết, theo hồ sơ chủ đầu tư cung cấp, cầu phao La Khê Trẹm hoạt động từ năm 2013 và được UBND TP Huế cùng các sở ngành cho phép khai thác.

Phường Kim Long đã yêu cầu chủ đầu tư cầu phao trong quá trình vận hành phải tuyệt đối bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sự cố phát sinh.

