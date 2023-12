Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng nói đáng tiếc khi bản thân vi phạm

Tại phần xét hỏi, bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng 5 Cục An ninh điều tra, Bộ Công an) thừa nhận hành vi phạm tội và mong hội đồng xét xử xem xét cho phép vắng mặt trong các ngày xét xử với lý do bị rối loạn tiền đình nặng.