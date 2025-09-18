Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị phạt 5 năm 6 tháng tù

Sau 10 ngày xét xử và nghị án, chiều 18-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).

Theo hội đồng xét xử (HĐXX), hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) là đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát của Nhà nước số tiền lớn. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo này mức án 5 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Các bị cáo tại phiên tòa

Đối với tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", tòa tuyên phạt bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trước đây, nay là tỉnh Bắc Ninh) 3 năm tù.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) mức án 10 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" .

Cùng tội danh với bị cáo Hưng, tòa tuyên phạt bị cáo Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) 7 năm tù; Hoàng Thị Lê Hạnh (cựu Trưởng phòng kế hoạch kế toán, Tập đoàn Thuận An) 30 tháng tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 24 tháng tù treo đến 4 năm tù.

Theo cáo trạng được viện kiểm sát công bố tại phiên tòa, Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của dự án tại các tỉnh Bắc Giang trước đây, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ GTVT trước đây, nay là Bộ Xây dựng.

Để trúng thầu, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, cấp bộ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của mình.

Sau khi nhờ tiếp cận, bị cáo Nguyễn Duy Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo tỉnh ủy, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ GTVT trước đây để chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án.

Bên cạnh đó, bị cáo Nguyễn Duy Hưng còn chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn Thuận An phối hợp với các công ty do Tập đoàn Thuận An tìm mời hoặc các công ty do các ban quản lý dự án giới thiệu/chỉ định để tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc để phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 120,4 tỷ đồng.

