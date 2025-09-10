Đà lạt: Bờ taluy bất ngờ đổ sập, một người may mắn thoát nạn

Sau cơn mưa lớn, bờ taluy bất ngờ đổ sập xuống. May mắn sự việc không gây thiệt hại về người.

Video khoảnh khắc bờ taluy đổ sập tại đường Ba Tháng Tư, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 55 phút ngày 10-9, bờ taluy cao khoảng 4 mét bất ngờ đổ sập, kéo theo lượng đất lớn xuống phía dưới hẻm 3B, đường Ba Tháng Tư, phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Thời điểm trước khi bờ taluy đổ xuống

Ngay sau khi xảy ra sự việc, phường Xuân Hương – Đà Lạt đã cử lực lượng xuống khoanh vùng, đảm bảo an toàn trong khu vực.

Khu vực sạt lở

Theo Đài khí tượng Thuỷ văn tỉnh Lâm Đồng, từ trưa đến chiều tối 10-9, trên địa bàn một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn, trong đó có phường Xuân Hương – Đà Lạt. Độ ẩm đất tại một số khu vực tại Lâm Đồng đã gần bão hoà (trên 85%) hoặc đang trong trạng thái bão hoà gây nguy cơ sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, đường đèo, taluy dương, đường giao thông.

Trước đó, Báo SGGP phản ánh, do lượng mưa lớn vào trưa cùng ngày, trên địa bàn phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), nhiều tuyến đường bị ngập sâu.

ĐOÀN KIÊN