Đà Nẵng: Bé trai 7 tháng tuổi tử vong tại hộ gia đình giữ trẻ

Ngày 24-5, bà Trần Tường Vân, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, hiện công an đang điều tra vụ việc một bé trai tử vong ở hộ gia đình giữ trẻ tại phường An Khê.

Lực lượng chức năng quận Thanh Khê sẽ tiến hành thanh, kiểm tra (thường xuyên, đột xuất) hoạt động của các nhóm trẻ, lớp mầm non độc lập tư thục

Theo đó, vào khoảng 12 giờ 20 ngày 22-5, trong quá trình giữ trẻ tại địa chỉ ở đường Nguyễn Phước Nguyên (phường An Khê), chị Nguyễn Thị Bích Hoài (36 tuổi) phát hiện cháu N.M.L. (7 tháng tuổi) có dấu hiệu bị sặc, ho liên tục. Chị Hoài bồng cháu bé ra ngoài nhờ người dân gọi cấp cứu chở đến Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, đồng thời gọi điện thông báo cho gia đình cháu L. biết. Khi đến Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, bác sĩ thực hiện các biện pháp cấp cứu nhưng không được nên đã chuyển cháu L. đến Bệnh viện Đà Nẵng. Tại đây, bệnh viện xác định cháu L. đã tử vong.

Hiện Công an quận đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong. UBND phường An Khê đã yêu cầu chị Nguyễn Thị Bích Hoài chấm dứt hoạt động giữ trẻ, phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc. Đồng thời, nhằm kịp thời động viên, chia sẻ với gia đình cháu L., trước mắt, UBND phường An Khê hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình.

Liên quan đến vụ việc, UBND quận Thanh Khê đã có chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các nhóm lớp trên địa bàn phường. Cụ thể, các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát, nắm chắc tình hình hoạt động của các nhóm, lớp mầm non tư thục, các nhóm trẻ gia đình, ngăn chặn ngay các hành vi ngược đãi, hành hạ, xâm hại trẻ em, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

UBND quận Thanh Khê yêu cầu Phòng Giáo dục – Đào tạo quận chỉ đạo hiệu trưởng các cơ sở mầm non công lập làm tốt công tác tham mưu UBND phường về thực hiện công tác quản lý đối với các nhóm lớp tư thục độc lập trên địa bàn theo quy định. Đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các nhóm lớp này.

Phòng Giáo dục – Đào tạo quận phối hợp với các tổ chức, ban, ngành liên quan, chính quyền địa phương tổ chức thanh, kiểm tra (thường xuyên, đột xuất) hoạt động của các nhóm trẻ, lớp mầm non độc lập tư thục; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm và kiên quyết đình chỉ các nhóm lớp tư thục không đảm bảo về điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

XUÂN QUỲNH