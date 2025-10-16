Đà Nẵng: Gần 100 tấn rác được thu gom sau 10 ngày ra quân

Ngày 16-10, UBND phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp đổ rác thải trái quy định và thu gom gần 100 tấn rác thải tồn đọng trên địa bàn.

Gần 100 tấn rác được thu gom, xử lý theo quy định

Theo UBND phường Sơn Trà, hành vi đổ rác không đúng nơi, đúng giờ đã tồn tại kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nỗ lực xây dựng đô thị văn minh, xanh sạch đẹp của địa phương. Dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt, một số cá nhân, tổ chức vẫn cố tình xả thải lén lút tại các khu đất trống, ven đường và khu dân cư.

Nhằm chấm dứt tình trạng này, từ đầu tháng 10, phường Sơn Trà triển khai kế hoạch kiểm tra đặc biệt, tổ chức lực lượng "mật phục" tại các khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng đổ trộm rác thải.

Chỉ trong 10 ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện 17 vụ vi phạm, lập biên bản xử lý 9 trường hợp, đồng thời tịch thu tang vật và phương tiện liên quan hành vi đổ thải trái phép.

UBND phường Sơn trà tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, xử lý hành vi đổ trộm rác thải

Các hành vi vi phạm không chỉ dừng lại ở việc xả rác sinh hoạt sai quy định mà còn bao gồm việc đổ rác thải xây dựng, vật liệu xây dựng – loại chất thải có khối lượng lớn, khó phân hủy và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm lâu dài.

Song song với công tác kiểm tra, xử lý, phường Sơn Trà đã tổ chức hai đợt tổng dọn vệ sinh trên diện rộng, thu gom gần 97 tấn rác tại 40 điểm tập kết tự phát. Các khu vực từng tồn đọng rác thải trong nhiều năm được dọn sạch, trả lại cảnh quan thông thoáng, góp phần xây dựng hình ảnh đô thị xanh – sạch – đẹp.

Lãnh đạo UBND phường Sơn Trà cho biết, sẽ tiếp tục duy trì hoạt động giám sát, tăng cường tuần tra vào ban đêm, lắp đặt hệ thống camera tại các điểm có nguy cơ cao.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm quy định về thời gian, địa điểm đổ rác nhằm bảo vệ môi trường, chấm dứt các hành vi xả thải trái quy định.

PHẠM NGA