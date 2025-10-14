Vĩnh Long: Khắc phục ô nhiễm, chuẩn bị đầu tư bãi rác An Hiệp giai đoạn 3

Chiều 14-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và địa phương liên quan nhằm đánh giá kết quả khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp (xã An Hiệp, tỉnh Vĩnh Long), đồng thời bàn giải pháp chăm sóc sức khỏe cho người dân sinh sống xung quanh khu vực này.

Bãi rác An Hiệp cơ bản khắc phục mùi hôi

Theo báo cáo của Sở NN-MT, thời gian qua, các hạng mục khắc phục ô nhiễm tại bãi rác đã được triển khai đồng bộ. Ban Quản lý dự án khu vực Ba Tri phối hợp với đơn vị vận hành và chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý tình trạng rò rỉ nước mưa vào hệ thống nước rỉ rác; vá bạt HDPE, gia cố cống thoát nước, đảm bảo hoàn thành trong tháng 10-2025.

Công tác kiểm soát mùi hôi được tăng cường đáng kể. Đơn vị vận hành thường xuyên phun xịt dung dịch vi sinh khử mùi, tuân thủ quy trình chôn lấp đúng kỹ thuật. Đặc biệt, sau khi chuyên gia trực tiếp xuống xử lý, tình trạng ô nhiễm mùi đã giảm rõ rệt, được người dân cơ bản chấp nhận.

Ông Bùi Tuấn An, Chủ tịch UBND xã An Hiệp, cho biết: “Hiện mùi hôi cơ bản đã được khắc phục, bà con ít bức xúc hơn so với trước. Mùi chủ yếu bay ra sông rồi phân tán, không còn ảnh hưởng nghiêm trọng như trước đây”. Ông cũng đề nghị tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí để tiếp tục công tác khắc phục ô nhiễm tại khu vực này.

Về hạ tầng tiếp nhận rác, hiện hai ô chôn lấp số 15 và 16, được đào sâu 5m, có thể tiếp nhận rác đến hết năm 2026. Trước thực tế trên, tỉnh đang xúc tiến đầu tư giai đoạn 3 – mở rộng bãi rác An Hiệp, đồng thời mời gọi đầu tư công nghệ lò đốt rác mini công suất 100 tấn/ngày. Khi dự án xử lý đốt được triển khai, lượng rác phải chôn lấp sẽ giảm đáng kể, góp phần cải thiện môi trường bền vững.

Đối với công tác chăm sóc sức khỏe người dân, đại diện Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc khám sức khỏe định kỳ được duy trì 2 lần/năm. Trong 2 năm qua, chưa phát hiện bệnh lý nào liên quan trực tiếp đến ô nhiễm môi trường. Sở cũng đề xuất kinh phí 1,016 tỷ đồng để hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 1.179 người dân chịu tác động của bãi rác.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị: “Tháng trước là cao điểm ô nhiễm, tuy chưa thể xử lý triệt để 100%, nhưng các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, tìm ra giải pháp kỹ thuật phù hợp, góp phần ổn định tình hình”.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện yêu cầu tiếp tục duy trì kết quả đạt được, tiến tới khắc phục ô nhiễm bền vững, đồng thời khẩn trương hoàn thiện phương án đầu tư giai đoạn 3, trong đó tập trung kêu gọi đầu tư lò đốt rác mini, kết hợp cải tạo bờ kè, đào ao mới, điều tiết nước mưa hiệu quả.

Đối với đề xuất hỗ trợ bảo hiểm y tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp địa phương rà soát lần 2, báo cáo lại UBND tỉnh để xem xét, trình phê duyệt kinh phí phù hợp. Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị bám sát chỉ đạo, giữ ổn định môi trường và an ninh trật tự, tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai dự án giai đoạn 3 trong thời gian tới.

TÍN HUY