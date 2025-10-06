TPHCM tăng cường bảo vệ môi trường

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia theo các thông tư hướng dẫn của Bộ NN-MT; chủ động rà soát và tổ chức phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường công tác kiểm tra theo thẩm quyền, kịp thời, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường; xử lý và khắc phục nguồn ô nhiễm đối với các khu vực ô nhiễm, cơ sở gây ô nhiễm môi trường; hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường thực hiện xử lý triệt để; thúc đẩy đầu tư chuyển đổi xanh trong các lĩnh vực, giảm thiểu tái chế chất thải theo mô hình kinh tế tuần hoàn, sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường.
Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo Sở NN-MT TPHCM nghiên cứu đề xuất theo hướng tham mưu UBND TPHCM ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ NN-MT ban hành áp dụng tại TPHCM không bảo đảm duy trì mục tiêu bảo vệ chất lượng môi trường.
Đồng thời chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng, trình UBND TPHCM ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải đến năm 2030 sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.