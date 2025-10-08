Câu chuyện về môi trường những năm gần đây càng được chú trọng hơn. Để việc trồng rừng trở nên gần gũi, Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia tổ chức chiến dịch “Góp một cây là góp rừng” với mong muốn xây dựng một cộng đồng yêu thiên nhiên, chung tay bảo vệ mảng xanh và hướng đến những mục tiêu lâu dài.

Hoạt động vì thiên nhiên

Thành lập từ năm 2016, Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia được biết đến rộng rãi qua các chương trình trồng rừng và trải nghiệm thiên nhiên. Với mong muốn kết nối và khích lệ sự tham gia của nhiều người, các doanh nghiệp, trường học và đặc biệt là người trẻ, Gaia thường xuyên tổ chức hoạt động trồng và bảo vệ rừng tại các khu vực rừng: Cúc Phương, Bến En, Xuân Liên, Phong Điền, Bạch Mã, Đồng Nai, Tà Kóu, Cần Giờ, Cà Mau.

Những cây giống được trồng xuống hứa hẹn góp phần vào mảng rừng xanh tươi

Vừa qua, Gaia tổ chức buổi trồng cây tại rừng Mã Đà, thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, chương trình thu hút hơn 100 người tham dự. Sau khoảng 2 giờ di chuyển từ trung tâm thành phố, đoàn tình nguyện viên có mặt tại rừng Mã Đà, sẵn sàng cho nhiệm vụ trồng 450 cây giống thuộc 8 loài bản địa quý gồm: bằng lăng nước, cẩm lai Bà Rịa, giáng hương, dầu rái, gõ mật, lim xẹt, sao đen và trắc đen. Mọi người chăm chú dõi theo từng động tác của hướng dẫn viên: cách làm mềm đất, đặt cây non sao cho thẳng, lấp đất sao cho chắc...

Cầm trên tay chiếc cuốc và vài nhánh cây giống, các tình nguyện viên chia thành từng nhóm, đến những hố đất nhỏ được đào sẵn để trồng cây. Chỉ khoảng 2 giờ sau, 450 cây xanh đã được trồng vững vàng. Lúc này, các tình nguyện viên cẩn thận đánh số, ghi chú và đo chiều cao của từng cây. Ai cũng vui khi được góp phần mình vào sức sống chung của rừng. Tham gia cùng Gaia trong chuyến trồng rừng tại Đồng Nai, Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2023 Đào Hiền chia sẻ: “Lần đầu tiên, tôi được tự tay trồng cây gõ mật - một loài cây quý hiếm. Qua chương trình này, tôi nhận ra trồng rừng không chỉ là việc trồng cây, mà là trao cho thiên nhiên một cơ hội hồi sinh”.

Với mục tiêu lan tỏa tình yêu thiên nhiên và mang đến kiến thức bổ ích, những chuyến đi của Gaia còn có hoạt động “tắm rừng”. Tại đây, các tình nguyện viên đi sâu vào trong rừng, tắm mình vào không gian rừng, cùng tìm hiểu về đặc điểm và chức năng của các loài động, thực vật. Bên cạnh việc biết thêm về mối quan hệ cộng sinh giữa các loài, đây còn là dịp để người tham gia chiêm ngưỡng các sinh vật rừng độc đáo. Dọc đường đi, nhiều người không khỏi thích thú khi được nếm thử một lát gừng gió, hay tận mắt nhìn thấy những chú chim hồng hoàng to lớn, những con gà lôi rụt rè sau mưa.

Tất cả vì mảng xanh

Câu chuyện của Gaia không dừng lại ở mảng đất được phủ xanh, hay những buổi "tắm rừng” độc đáo, mà từng bước nối dài hành trình gieo rừng bền bỉ. Mỗi khu rừng đều được chăm sóc và giám sát liên tục từ 2-6 năm nhằm đạt tỷ lệ sống từ 75%-86%. Bên cạnh đó, tùy khu vực khác nhau, các hoạt động chăm sóc cũng đa dạng như: xới đất, bón phân, cắt cây dây leo, làm đường băng cản lửa, trị sâu bệnh...

Với sự quan tâm, ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng, Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia đã trồng được hơn 1.188.466 cây, phủ xanh diện tích hơn 513,26ha tại 10 khu rừng đặc dụng đầu nguồn khắp Việt Nam.

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia, chia sẻ: “Suốt hơn 27 năm làm việc trong lĩnh vực bảo tồn, rừng không chỉ là nơi tôi làm việc, mà là nơi tôi học cách sống - sống chậm hơn, lặng hơn, và sâu sắc hơn. Mỗi tán cây, mỗi dòng suối, mỗi tiếng chim gọi sáng sớm đều là những “người thầy” nhắc tôi về sự kết nối, sự biết ơn và trách nhiệm của con người với thiên nhiên. Vì thế, giấc mơ của tôi và Gaia không chỉ là trồng lại những cánh rừng đã mất, mà còn gieo lại cảm xúc, kết nối tình yêu thiên nhiên trong lòng mỗi người”.

Bên cạnh những người trẻ, chương trình của Gaia còn có sự tham gia của nhiều gia đình, các em nhỏ và cả người lớn tuổi. Vì thế, đây không chỉ là hoạt động đơn thuần về môi trường, mà còn là dịp đặc biệt để các thế hệ trong gia đình thêm gắn kết. Khi các em tự tay đặt một mầm xanh xuống đất, nhìn thấy cha mẹ cũng đang cẩn thận vun gốc bên cạnh, đó là lúc một ký ức đẹp về thiên nhiên được hình thành.

Chia sẻ về điều này, bà Đỗ Thị Thanh Huyền nói: “Khi người lớn làm gương và trực tiếp trải nghiệm thiên nhiên cùng con trẻ, thì thông điệp về tình yêu rừng, về trách nhiệm với môi trường sẽ trở nên sống động và dễ lan tỏa hơn bao giờ hết. Hình ảnh một gia đình ba thế hệ cùng nhau trồng rừng khiến tôi tin rằng, tương lai của rừng và tương lai của chúng ta đang được gieo bằng chính những bàn tay yêu thương hôm nay”.

