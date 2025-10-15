Trung hòa carbon giúp khẳng định vị thế nông nghiệp Việt Nam

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, trung hòa carbon không chỉ là yêu cầu môi trường mà còn để nông nghiệp Việt Nam khẳng định vị thế trong nền kinh tế carbon thấp.

Quang cảnh buổi tập huấn

Chia sẻ thông tin tại buổi tập huấn báo chí nâng cao năng lực truyền thông về "trung hòa carbon” do Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Tập đoàn TH tổ chức chiều 15-10 ở tỉnh Nghệ An, PGS-TS Mai Văn Trịnh, Viện trưởng Viện Môi trường nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết, biến đổi khí hậu đang tác động mạnh đến mọi lĩnh vực sản xuất, trong đó nông nghiệp vừa chịu ảnh hưởng vừa là nguồn phát thải khí nhà kính đáng kể.

Theo ông, việc nhận diện, đo lường và quản lý phát thải khí nhà kính là yêu cầu tất yếu nếu Việt Nam muốn xây dựng một nền nông nghiệp xanh, bền vững và có khả năng hội nhập sâu với kinh tế toàn cầu.

PGS-TS Mai Văn Trịnh, Viện trưởng Viện Môi trường nông nghiệp

Trong khi đó, ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, hiện nay, một số địa phương, tập đoàn đã tiên phong chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, áp dụng các công nghệ kỹ thuật sản xuất tiên tiến.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Tuấn Quang, mỗi năm Tập đoàn TH (TH True Milk) đã tái chế hơn 28.000 tấn chất thải từ trang trại bò sữa thành phân bón hữu cơ, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các trang trại bò sữa, gia tăng nguồn năng lượng điện sạch… đã giúp giảm phát thải hơn 7.000 tấn CO 2 mỗi năm. Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã có 3 đơn vị đạt chứng nhận quốc tế về trung hòa carbon với 100% trang trại và nhà máy đã hoàn thành đo lường và kiểm kê phát thải carbon. Nhiều doanh nghiệp FDI cũng đã đầu tư mạnh mẽ vào các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

PGS-TS Mai Văn Trịnh cũng cho rằng, khi thị trường carbon vận hành, nông nghiệp Việt Nam không chỉ đóng góp vào cam kết Net Zero 2050, mà còn có thể tạo thêm nguồn thu từ tín chỉ carbon, mang lại lợi ích kinh tế song hành với phát triển bền vững.

PHÚC HẬU