Thay đổi thời gian tiếp nhận rác tại bãi rác Đa Phước từ ngày 1-12

Từ ngày 1-12, bãi rác Đa Phước, tại xã Hưng Long, TPHCM chỉ tiếp nhận rác từ 18 giờ đến 6 giờ mỗi ngày.

Khu tiếp nhận, xử lý rác thải tại bãi rác Đa Phước. Ảnh: THANH HIỀN

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về thời gian tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại bãi chôn lấp Đa Phước của Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS).

Theo đó, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật khu vực Thủ Đức phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan thông báo thời gian tiếp nhận CTRSH tại bãi chôn lấp Đa Phước từ 18 giờ đến 6 giờ hôm sau mỗi ngày, bắt đầu từ 18 giờ ngày 1-12-2025; đồng thời, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu và thanh toán cung ứng dịch vụ theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có các thay đổi liên quan đến kinh phí vận chuyển CTRSH, các đơn vị báo cáo Sở NN-MT tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM để xem xét, hướng dẫn thực hiện.

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo UBND phường, xã có khối lượng CTRSH điều phối về bãi chôn lấp Đa Phước phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền nhằm tổ chức thực hiện thu gom, vận chuyển đảm bảo vệ sinh môi trường theo thời gian điều chỉnh nêu trên. Việc thực hiện thu gom, vận chuyển CTRSH không để xảy ra tình trạng ùn ứ, tồn đọng rác và đảm bảo an ninh chất thải trên địa bàn.

Nhân viên thu gom rác thải sinh hoạt tại phường Nhiêu Lộc, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Trước đó, Công ty VWS có văn bản gửi UBND TPHCM về thời gian tiếp nhận rác tại bãi rác Đa Phước. Theo đó, Công ty VWS sẽ tiếp nhận, xử lý rác cho TPHCM 24/24 giờ đến ngày 30-11-2025 để thành phố có thời gian sắp xếp, bố trí an toàn hệ thống thu gom, vận chuyển rác khi VWS bắt đầu chuyển đổi thời gian tiếp nhận rác vào ban đêm (từ 18 giờ đến 6 giờ sáng).

THANH HIỀN