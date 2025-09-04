Đà Nẵng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030

Sáng 4-9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TP Đà Nẵng lần thứ I (2025-2030) với sự tham dự của 859 đại biểu. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, chào mừng Đại hội XXIII Đảng bộ TP Đà Nẵng và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển, quyết tâm xây dựng TP Đà Nẵng hiện đại, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” và khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đã tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, tôn vinh các điển hình tiên tiến và đề ra phương hướng 5 năm tới.

Các phong trào tiêu biểu được nêu gồm: xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao Cờ thi đua của Chính phủ đến 14 tập thể. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phát biểu tại đại hội, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhấn mạnh 5 năm qua các phong trào thi đua yêu nước đã lan tỏa sâu rộng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và tăng cường đồng thuận xã hội. Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh Đà Nẵng vừa hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính với Quảng Nam (trước đây), mở ra thời cơ phát triển mới.

Đại hội xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm: phát động phong trào thi đua toàn diện gắn với Nghị quyết Đại hội XXIII Đảng bộ thành phố; tổ chức thi đua theo chuyên đề hằng năm; đổi mới công tác phát hiện, nhân rộng điển hình; đẩy mạnh tuyên truyền; hoàn thiện cơ chế khen thưởng công khai, minh bạch; nâng cao năng lực đội ngũ, ứng dụng công nghệ trong quản lý.

Trao tặng Huân chương Lao động về thành tích khen thưởng Cống hiến đến 19 cá nhân. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dịp này, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã trao nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Cống hiến cho 19 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Công trạng cho 15 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 14 tập thể; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 12 tập thể và 16 cá nhân; cùng nhiều phần thưởng của UBND thành phố cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trao tặng Huân chương Lao động về thành tích khen thưởng Công trạng đến 15 cá nhân. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đến 5 tập thể, 31 cá nhân. Ảnh: XUÂN QUỲNH

XUÂN QUỲNH