Đà Nẵng tăng cường kiểm soát thị trường xăng dầu

Ngày 23-3, UBND TP Đà Nẵng ban hành Công văn số 1957 yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường xăng dầu và LPG; kịp thời nắm bắt diễn biến cung – cầu, giá bán, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, trục lợi gây ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Một trạm xăng trên đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng. Ảnh: THANH ÁI

Theo đó, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và thành phố về bảo đảm nguồn cung, tuân thủ quy định pháp luật trong kinh doanh xăng dầu. Trọng tâm là kiểm tra, xử lý tình trạng doanh nghiệp lợi dụng khan hiếm nguồn cung để găm hàng, chờ tăng giá.

Sở Công Thương được giao chủ trì theo dõi sát tình hình cung ứng; nắm chắc nguồn cung, tồn kho và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp. Đồng thời chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các dấu hiệu bất thường như gián đoạn nguồn cung, tăng giá bất hợp lý.

Đơn vị này cũng phối hợp Bộ Công Thương trong công tác thanh tra, giám sát; triển khai các biện pháp bình ổn giá, chủ động điều phối nguồn hàng và đề xuất giải pháp khi có nguy cơ thiếu hụt cục bộ.

Sở Xây dựng rà soát nhu cầu nhiên liệu cho các lĩnh vực thiết yếu như vận tải công cộng, hạ tầng đô thị, vệ sinh môi trường nhằm bảo đảm hoạt động liên tục.

Công an thành phố phối hợp kiểm tra, bảo đảm an ninh trật tự tại các cửa hàng xăng dầu, nhất là khi thị trường biến động; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại.

Thành phố cho phép xe bồn vận chuyển xăng dầu lưu thông vào nội thành trong giờ cao điểm khi cần thiết để kịp thời bổ sung nguồn hàng cho các cửa hàng bán lẻ khi nhu cầu tăng.

Sở Tài chính phối hợp triển khai các biện pháp bình ổn giá, tham mưu UBND thành phố sử dụng ngân sách địa phương (trong khả năng) để hỗ trợ cho vùng khó.

Chi cục Hải quan Khu vực XII tạo điều kiện thuận lợi cho nhập khẩu xăng dầu, đồng thời ngăn chặn buôn lậu; cơ quan thuế thực hiện đúng chính sách thuế đối với mặt hàng này.

UBND các phường, xã theo dõi sát hoạt động của các cửa hàng xăng dầu, kịp thời báo cáo khi có dấu hiệu bất thường như ngừng bán không lý do, bán sai giá, hạn chế số lượng; đồng thời phối hợp kiểm tra, bảo đảm an ninh trật tự và tuyên truyền để người dân không mua tích trữ.

Đối với doanh nghiệp, thành phố yêu cầu chủ động nguồn hàng, bảo đảm cung ứng liên tục; không găm hàng, bán cầm chừng hoặc ngừng bán không chính đáng; thực hiện đúng quy định về giá, chất lượng và kịp thời báo cáo khó khăn phát sinh.

