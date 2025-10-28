Xã hội

Đà Nẵng: Cứu kịp thời một tài xế bị đất vùi lấp

Chiều 28-10, UBND xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng tại chỗ vừa ứng cứu kịp thời một tài xế xe múc bị đất bùn vùi lấp ở điểm sạt lở tại thôn 2, xã Trà Đốc.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, tài xế L.V.T. (sinh năm 1983) điều khiển máy xúc để đi khắc phục điểm sạt lở đất tại thôn 2, xã Trà Đốc. Khi qua khu vực có sạt lở nhẹ từ trước thì bất ngờ bị lượng lớn đất bùn nhão ập xuống vùi lấp.

Phát hiện sự việc, nhiều người gần đó khẩn trương đến ứng cứu, kéo ông T. ra khỏi lớp bùn đất kịp thời. Ông T. bị thương ở tay, chân và vùng cổ.

28-10-sat-lo-tra-doc.jpg
Ông T. còn lấm lem bùn đất được lực lượng chức năng đưa ra khỏi khu vực sạt lở
28-10-sat-lo-tra-doc-2.jpg
Ông T. được sơ cứu tại Trạm Y tế xã trước khi chuyển lên tuyến trên

Ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã cho biết, lực lượng chức năng đã đưa ông T. đi sơ cứu tại Trạm Y tế xã rồi chuyển về Trung tâm Y tế Trà My điều trị.

NGUYỄN CƯỜNG

