Đà Nẵng: Xuất hiện vết nứt dài ở Trà Đốc, sơ tán hơn 110 người

Ngày 6-11, ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng) thông tin, vừa đến kiểm tra, giám sát di dời 25 hộ dân sinh sống ở khu vực có vết nứt địa chất tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao thuộc tổ 2, thôn 7.

Vết nứt dài gần 300m chạy dọc theo sườn đồi và tại các nền nhà của người dân

Theo ghi nhận của lực lượng tại hiện trường, vết nứt này đã có từ trước. Nhưng do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài trong thời gian qua nên đã mở rộng và kéo dài khoảng 300m, độ rộng trung bình có nơi gần 50cm. Vết nứt chạy dọc theo sườn đồi và nền nhà của người dân, đe dọa trực tiếp đến an toàn của 25 hộ sinh sống ở khu vực này.

Lực lượng tại chỗ khẩn trương di dời 25 hộ dân với hơn 110 nhân khẩu đến nơi an toàn. Đồng thời, khảo sát, ghi nhận tình trạng hư hỏng các công trình hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông và nhà ở bị ảnh hưởng bởi mưa lũ kéo dài.

110 người dân được di dời đến nơi an toàn

UBND xã Trà Đốc cũng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã tăng cường trực ban 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm, sẵn sàng sơ tán người dân khi có tình huống khẩn cấp.

* Cùng ngày Hội Nông dân và Dân quân tự vệ xã Nam Giang (TP Đà Nẵng) đã hỗ trợ người dân trên địa bàn xã thu hoạch lúa, rẫy để phòng bão số 13 và mưa lớn trên địa bàn.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Nam Giang gặt lúa giúp dân trước khi bão số 13 đổ bộ

Theo đó, tại thôn Công Dồn, 20 hội viên nông dân đã vượt gần 1 giờ đi bộ để tham gia gặt lúa giúp bà Hôih Nới thuộc diện gia đình già neo đơn. Sau gần 5 tiếng, toàn bộ diện tích gần 1ha của gia đình đã được các hội viên gặt, tuốt lúa và vận chuyển về an toàn.

Ông Pơ Loong Phin, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Giang cho biết, đơn vị đã huy động toàn thể cán bộ, hội viên ra quân giúp các hộ gia đình thu hoạch lúa. Cạnh đó, chỉ đạo các chi hội tại 7/7 thôn cùng ra quân hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn khẩn trương thu hoạch để đảm bảo nguồn lương thực tại chỗ.

Trong ngày 6-11, các lực lượng đã giúp người dân thu hoạch gần 1ha lúa rẫy

Cùng thời gian này, Ban chỉ huy Quân sự xã Nam Giang cũng huy động lực lượng Dân quân tự vệ về các thôn hỗ trợ người dân thu hoạch. Trong ngày 6-11, đã giúp thu hoạch và vận chuyển gần 1ha lúa.

NGUYỄN CƯỜNG