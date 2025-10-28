Căng mình chống chọi lũ dữ, sạt lở

Mưa xối xả kéo dài cộng các hồ thủy điện, thủy lợi ở thượng nguồn xả lũ khiến vùng hạ du Huế và Đà Nẵng ngập chìm trong lũ. Trong khi đó, mưa lớn gây sạt lở, chia cắt hầu hết các tuyến giao thông huyết mạch ở các xã miền núi.

Nhiều nơi ngập sâu, chia cắt

Đến chiều 27-10, hầu hết các xã, phường ở TP Huế đều ngập sâu trong lũ, người dân phải dùng thuyền mua sắm lương thực, thực phẩm tích trữ. Lũ sông Hương, sông Bồ tiếp tục dâng cao.

Bùn đất tràn qua đường cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua địa bàn xã Khe Tre, TP Huế, khiến nhiều phương tiện ùn ứ. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG - VĂN THẮNG

TP Huế đã tổ chức sơ tán, di dời hơn 1.000 hộ dân với 2.320 nhân khẩu tại các địa bàn trũng thấp như phường Phong Điền, Phong Thái, Phong Dinh, Kim Trà, Kim Long, Hương An, Phú Xuân… Nhiều địa phương đang tiếp tục di dời những hộ dân còn lại ở vùng có nguy cơ sạt lở, ngập sâu kéo dài, không để người dân bị cô lập trong nước lũ.

Theo ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND phường Hội An (TP Đà Nẵng) mực nước sông Hoài đến chiều 27-10 vượt báo động 3. Chính quyền địa phương tổ chức di dời người dân ra khỏi vùng ngập sâu. Trong ngày 27-10, nhiều vùng trũng như Nông Sơn, Quế Phước, Đại Lộc, Vu Gia, Thượng Đức, Hà Nha của TP Đà Nẵng bị lũ “bao vây”.

Lực lượng chức năng TP Huế đưa người lớn tuổi ra khỏi ngôi nhà ngập trong lũ, chiều 27-10

Theo thống kê đến 20 giờ ngày 27-10, các hồ thủy điện lớn ở TP Đà Nẵng tiếp tục vận hành xả qua tràn, như Thủy điện A Vương xả 1.001m3/giây, Đăk Mi 4 xả 2.204m3/giây, Sông Bung 4 xả 1.270m3/giây, Sông Tranh 2 xả 1.634m3/giây. Trong khi đó, hồ thủy lợi Phú Ninh (hồ thủy lợi lớn nhất miền Trung) cũng thông báo vận hành điều tiết hồ chứa qua tràn xả sâu với lưu lượng 30-700m3/giây.

Mưa lớn kèm với các hồ thủy điện, thủy lợi vận hành xả tràn khiến hàng ngàn ngôi nhà ở một số xã vùng trũng của TP Đà Nẵng như Nông Sơn, Quế Phước, Đại Lộc, Vu Gia, Thượng Đức, Hà Nha… chìm trong nước lũ. Chỉ riêng “rốn lũ” Thượng Đức, trong ngày 27-10, có 9 khu vực bị chia cắt như Đại Mỹ, Thái Chấn Sơn, Trúc Hà, Tân An, Tịnh Đông Tây… Tổng số hộ bị chia cắt gồm 2.120 hộ với 4.300 nhân khẩu.

Khẩn cấp ứng phó

Ngày 27-10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 lập Ban Chỉ huy tiền phương phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My (xã Trà My, TP Đà Nẵng). Ban Chỉ huy tiền phương có nhiệm vụ chỉ huy, phối hợp với các đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất tại khu vực miền núi phía Nam Đà Nẵng.

Công an TP Đà Nẵng hỗ trợ người dân xã Quế Phước đến nơi tránh lũ

Trưa 27-10, Công an phường Phong Điền (TP Huế) sử dụng xe cẩu giải cứu thành công 6 người dân mắc kẹt tại Khe Cát. Lực lượng cứu hộ của TP Huế cũng ứng cứu kịp thời 8 thuyền trên tàu hàng Thái Hà 8888 chở 5.900 tấn xi măng từ cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến cảng Vân Phong (Khánh Hòa) bị chìm ngoài khơi, cách Hòn Sơn Chà (Đà Nẵng) khoảng 2km. Chiều 27-10, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo việc di chuyển 28 bệnh nhân tại Bệnh viện phục hồi chức năng đến nơi an toàn.

Từ trưa 27-10, mưa lớn khiến một lượng lớn bùn đất tràn qua mặt đường cao tốc đoạn La Sơn - Túy Loan (đoạn Km14 qua địa bàn xã Khe Tre, TP Huế), khiến nhiều phương tiện ùn ứ. Đến chiều tối 27-10, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan ách tắc hoàn toàn.

Hỗ trợ người dân di dời ở phường An Cựu, TP Huế, trưa 27-10. Ảnh: VĂN THẮNG

Theo ông Phùng Văn Huy, Bí thư Đảng ủy xã Trà My (TP Đà Nẵng), quốc lộ 24C đoạn qua thôn 2, xã Trà My đi tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở núi, đất đá tràn lấp mặt đường. Cùng thời điểm, đường ĐH5 qua thôn 1, xã Trà Vân cũng ghi nhận 2 điểm sạt lở lớn, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Theo ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương (TP Đà Nẵng), mực nước sông A Vương tại thôn Cr'toonh gần tràn lên mặt đường Hồ Chí Minh, đe dọa cắt đứt tuyến giao thông huyết mạch nối các xã miền núi A Vương, Tây Giang và Hùng Sơn. Trên tuyến đường ĐT601 đoạn qua thôn Tà Lang và Giàn Bí (phường Hải Vân, TP Đà Nẵng), nhiều vị trí taluy bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá từ sườn núi tràn xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông. UBND phường Hải Vân kịp thời di dời hơn 50 hộ dân đến nơi an toàn.

Tối 27-10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được điều động đến giúp di chuyển các bệnh nhân đang điều trị ở các khoa, phòng bị ngập lụt tại Bệnh viện Trung ương Huế lên tầng cao vì lũ sông Hương dâng cao hơn 5m.

NHÓM PV