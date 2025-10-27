Lũ đặc biệt lớn trên các sông ở Đà Nẵng

Tối 27-10, Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ phát tin lũ khẩn cấp, đặc biệt lớn trên sông Vu Gia, Thu Bồn và tin lũ trên sông Tam Kỳ, nhiều khu vực sẽ vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2007.

Hiện nay, mực nước trên các sông thuộc TP Đà Nẵng đang lên. Mực nước lúc 19 giờ trên sông Vu Gia tại Hội Khách trên mức báo động 3 là 0,97m, tại Ái Nghĩa trên báo động 3 là 1,56m.

Đêm 27-10, nước lũ đã dâng lên đến trung tâm xã Nam Phước đoạn qua Quốc lộ 1A

Mực nước trên sông Thu Bồn tại Nông Sơn trên báo động 3 là 3,06m, tại Giao Thủy trên báo động 0,86m, tại Câu Lâu báo động 3 là 0,73m, tại Hội An trên báo động 3 là 0,66m. Mực nước sông Hàn tại Cẩm Lệ dưới báo động 2 là 0,44m; sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ trên báo động 1 là 0,1m.

Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ dự báo từ 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn lên trên mức báo động 3. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa trên báo động 3 là 1,3m và cao hơn lũ đặc biệt lớn năm 2007 là 0,04m, cao hơn năm 2017 là 0,29m; tại Cẩm Lệ ở mức báo động 3.

Người dân xã Nam Phước và phường Điện Bàn đưa xe lên đường dẫn lên cầu Câu Lâu để tránh lũ

Trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy trên báo động 3 là 1,2m và cao hơn lũ đặc biệt lớn năm 2007 là 0,4m, cao hơn 2017 là 0,5m; tại Câu Lâu trên báo động 3 là 1,2m và cao hơn năm 2017 là 0,05m; tại Hội An trên báo động 3 là 1,1m.

Trong 12 đến 24 giờ đến, lũ ở hạ lưu Vu Gia – Thu Bồn dự báo xuống chậm và ở mức báo động 3 đến trên báo động 3, sông Tam Kỳ ở mức báo động 1-2.

Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cảnh báo ngập lụt sâu diện rộng kéo dài tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, đặc biệt các xã: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thượng Đức, Hà Nha, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Thu Bồn, Hội An, Nam Phước…

Theo thống kê đến 20 giờ ngày 27-10, các hồ thủy điện lớn trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn vận hành xả qua tràn, cụ thể: Thủy điện A Vương xả 1.001m3/s, Đăk Mi 4 xả 2.204m3/s, sông Bung 4 xả 1.270m3/s, Sông Tranh 2 xả 1.634m3/s.

Nước lũ tràn qua Quốc lộ 1A nhiều khu vực tại TP Đà Nẵng

Chiều tối cùng ngày, tuyến Quốc lộ 1A đoạn các xã Chiên Đàn, xã Thăng Điền, xã Xuân Phú thuộc TP Đà Nẵng, nước lũ bắt đầu tràn qua đường. Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã triển khai lực lượng phân luồng giao thông nhằm bảo đảm an toàn và thông suốt trên tuyến.

Ngoài lực lượng chốt chặn, phòng đã phân công nhiều tổ tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng yếu để xử lý tình huống phức tạp. Đến 20 giờ 15 phút cùng ngày, tại khu vực xã Thăng Điền, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình phát hiện hai mẹ con gặp nguy hiểm giữa dòng nước.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cùng người dân đưa hai mẹ con vượt qua vùng ngập, đi cấp cứu

Lúc này, người mẹ đang bồng con nhỏ bị sốt cao, cần được đưa đi cấp cứu nhưng đường bị ngập sâu, không có phương tiện di chuyển. Ngay lập tức, tổ công tác đã huy động phương tiện chuyên dụng đưa hai mẹ con vượt qua vùng ngập, đến bệnh viện an toàn để kịp thời cấp cứu cho cháu bé.

NGUYỄN CƯỜNG