Đại biểu Quốc hội điểm danh nhiều kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết dứt điểm

"Người dân không cần một bản giải trình dài, họ cần một giải pháp rõ ràng cho những vấn đề mà họ đang gặp vướng mắc", ĐB Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) nhấn mạnh.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Quốc hội sáng 9-12, ĐB Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM) khẳng định, khi kiến nghị của cử tri được giải quyết thấu đáo, niềm tin xã hội được củng cố sẽ tạo ra nền tảng bền vững nhất của chế độ.

ĐB Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Nguyễn Tâm Hùng đánh giá cao việc các cơ quan chức năng đã giải quyết 1.433/1.472 kiến nghị mà cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, đạt tỷ lệ 97,4%. Đây là nỗ lực rất lớn và là tín hiệu mạnh mẽ củng cố niềm tin của cử tri đối với hoạt động của bộ máy Nhà nước. Tuy nhiên, để công tác giải quyết kiến nghị của cử tri tạo chuyển biến thực chất trong đời sống nhân dân, ĐB cho rằng vẫn còn nhiều việc phải làm. Theo ông, thực tế cho thấy có những kiến nghị đã được trả lời đúng quy định nhưng chưa tháo gỡ được điểm nghẽn của đời sống, dẫn đến cử tri phải kiến nghị nhiều lần.

“Điều người dân mong đợi không chỉ là câu trả lời đầy đủ căn cứ pháp lý, mà là những giải pháp đi vào cuộc sống và tác động cụ thể đến quyền lợi chính đáng của họ. Vì vậy, trọng tâm thời gian tới, tôi đề nghị cân nhắc, đặc biệt quan tâm không chỉ là “trả lời kiến nghị”, mà là “giải quyết kiến nghị” theo hướng thực chất, đo bằng hiệu quả thực tiễn”, ĐB Nguyễn Tâm Hùng nêu rõ. Minh chứng là có những nhóm kiến nghị được người dân lặp lại qua nhiều kỳ họp mặc dù đã được bộ, ngành Trung ương phản hồi.

Xuyên suốt hoạt động tiếp xúc cử tri gần đây, có thể thấy, kỳ vọng chung của cử tri cả nước tập trung vào những vấn đề dân sinh thiết yếu và an toàn xã hội, bao gồm giá cả hàng hóa và vật tư; quản lý thị trường thuốc, sữa và thực phẩm chức năng; quản lý thị trường vàng và tín dụng; bảo đảm nhà ở xã hội, việc làm và an sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt là quản lý tài sản công sau sắp xếp bộ máy hành chính.

“Đây không chỉ là các bức xúc nhất thời, mà là các vấn đề có tác động trực tiếp đến từng gia đình, từng người dân và cả niềm tin xã hội”, ĐB Nguyễn Tâm Hùng khẳng định và đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành ưu tiên giải quyết những nhóm kiến nghị liên quan trực tiếp đến chi tiêu thiết yếu của người dân, đến an sinh xã hội và sự ổn định của thị trường kinh tế - tài chính, đồng thời công khai lộ trình xử lý, tiến độ và kết quả để nhân dân giám sát.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng). Ảnh: QUANG PHÚC

Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong kỳ họp này, các bộ, ngành đã trả lời 1.433/1.472 kiến nghị, đạt 97,3%. Nhiều bộ, ngành đã hoàn thành 100% việc trả lời như các bộ: Công an, Công thương, GD-ĐT, Nội vụ, KH-CN, Tài chính, NN-MT, Y tế… Một số kiến nghị lớn đã được giải quyết bằng văn bản quy phạm pháp luật như: Nghị định 116/2025/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật; Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT sửa đổi quy định về khen thưởng - kỷ luật học sinh; Nghị quyết 78/2025/UBTVQH15 ghi nhận thời gian đóng BHXH với chủ hộ kinh doanh…

Đồng quan điểm, ĐB Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) nhận xét, mặc dù tỷ lệ trả lời kiến nghị cao, nhưng chất lượng giải quyết nhiều kiến nghị của cử tri chưa đạt yêu cầu. ĐB phân tích rất cụ thể: trong số hơn 1.472 kiến nghị, chỉ 11,9% được giải quyết bằng ban hành văn bản - công cụ có giá trị pháp lý cao nhất; có 14,1% được giải quyết bằng thanh tra, kiểm tra, xử lý thực tế và có đến 74% kiến nghị chỉ dừng ở mức giải trình, cung cấp thông tin.

Quang cảnh hội trường Diên Hồng. Ảnh: QUANG PHÚC

“Điều này cho thấy nhiều kiến nghị không được xử lý đến nơi đến chốn, chưa tạo ra thay đổi thực tế mà cử tri mong muốn”, nữ ĐB bình luận.

Theo ĐB Nguyễn Thị Việt Nga, khi gửi các kiến nghị đến các cơ quan chức năng, người dân không cần một bản giải trình dài, họ cần một giải pháp rõ ràng cho những vấn đề mà họ đang gặp vướng mắc. Trong tổng số 39 kiến nghị chưa trả lời thì riêng Văn phòng Chính phủ chiếm tới 38 kiến nghị, ĐB thẳng thắn nhận xét rằng sự chậm trễ này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ trả lời của nhiều bộ ngành và làm chậm kết quả chung. Đây là vấn đề cần được quan tâm và khẩn trương khắc phục.

Đặc biệt, vẫn còn không ít những kiến nghị kéo dài qua nhiều kỳ họp; cụ thể là 6 kiến nghị chưa có lộ trình giải quyết, trong khi đây đều là những kiến nghị ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu người dân như: việc chậm ban hành Danh mục ngành nghề đặc thù trong giáo dục; việc chưa sửa đổi Nghị định 84/2020 và Thông tư 22/2021 về đánh giá học sinh; Chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non nghỉ công tác; di dời đường dây 500kV ra khỏi trung tâm thành phố Gia Nghĩa; Quy định thế nào là “khu dân cư” trong dự án điện gió gây vướng mắc cho nhiều địa phương; Chính sách bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67 vẫn gây bức xúc kéo dài...

Theo ĐB, những vấn đề này đều được nêu nhiều kỳ họp nhưng chưa giải quyết dứt điểm, khiến cử tri đánh giá tính hiệu quả của việc giám sát chưa cao.

ANH PHƯƠNG