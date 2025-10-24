Đắk Lắk: Bắt đối tượng trộm cắp lốp ô tô liên tỉnh

Ngày 24-10, Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phối hợp với Công an phường Buôn Ma Thuột và phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ một đối tượng từng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp bánh xe ô tô liên tỉnh.

Đối tượng bị bắt là Đoàn Ngọc Khánh (sinh năm 2003, trú tại tỉnh Đồng Nai). Theo điều tra ban đầu, do không có việc làm ổn định, nợ nần nên Khánh đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

Khoảng 2 giờ 30 ngày 12-10, Khánh điều khiển xe ô tô của mình đi đến khu vực đường Lý Tự Trọng, phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk) lấy trộm 2 chụp mâm bánh sau của một xe ô tô Ford Ranger đang đậu bên đường. Rạng sáng 16-10, Khánh tiếp tục điều khiển xe ô tô đi đến trước ngôi nhà trên đường Ngô Gia Tự, phường Tân An rồi tháo trộm 1 bánh phụ và 2 chụp mâm bánh xe của một xe ô tô hiệu Ford Ranger đang đậu bên đường.

Đối tượng Khánh đã trộm cắp 13 lốp ô tô của người dân ở nhiều tỉnh

Nhận được tin báo, Công an phường Tân An phối hợp với các đơn vị chức năng truy bắt đối tượng. Đến sáng ngày 20-10, khi phát hiện Khánh đang điều khiển ô tô lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng tỉnh Đắk Lắk đi tỉnh Lâm đồng, lực lượng công an đã chốt chặn và bắt giữ.

Các lốp ô tô do đối tượng Khánh trộm cắp được

Tại cơ quan cơ quan Công an, Khánh khai ngoài 2 vụ trộm trên thì từ ngày 13 đến ngày 18-10, đối tượng còn gây ra rất nhiều vụ trộm bánh xe ô tô khác tại các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Lắk và TPHCM, lấy cắp 13 chiếc bánh xe cùng hiệu Ford Ranger.

MAI CƯỜNG