Đắk Lắk: Hàng chục cán bộ xã xuống đồng gặt lúa, giúp dân chạy lũ

Ngày 12-9, ông Nguyễn Minh Đông, Chủ tịch UBND xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, lực lượng công an xã và đoàn viên thanh niên vừa hỗ trợ giúp người dân gặt lúa, chạy lũ kịp thời.

Công an xã Ea Na và đoàn viên thanh niên xuống đồng, giúp bà con gặt lúa

Theo ông Đông, những ngày qua, do mưa lớn kéo dài, một số khu vực ruộng tại thôn Quỳnh Ngọc 2 bị ngập. Trong đó, nhiều diện tích lúa của người dân đã chín nhưng chưa kịp thu hoạch. Nhận được tin, 30 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ea Na, lực lượng an ninh cơ sở và 20 đoàn viên thanh niên tại xã nhanh chóng xuống ruộng gặt lúa, vận chuyển lên bờ kịp thời, hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Lúa đang thời điểm chuẩn bị thu hoạch thì nước lũ tràn về gây ngập

Bà Đặng Thanh Thủy (trú thôn Quỳnh Ngọc 2, xã Ea Na) cho biết, mưa lớn nhiều ngày liền khiến nước sông Krông Ana dâng cao, gây ngập ruộng lúa của gia đình. Nhà không có người nên bà Thủy không biết xoay sở ra sao để cứu lấy diện tích lúa đang chín rộ. Rất may, các cán bộ công an xã và đoàn viên đã kịp đến gặt lúa giúp bà Thủy và người dân.

Dùng xuồng để đưa lúa vào bờ

Vận chuyển lúa lên bờ

MAI CƯỜNG