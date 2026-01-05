Pháp luật

Đắk Lắk: Truy tìm đối tượng sát hại em rể

Sáng 5-1, một lãnh đạo UBND xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng, cơ quan công an đang truy bắt nghi phạm gây án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 4-1, người dân phát hiện 1 thi thể nên trình báo cơ quan chức năng. Nạn nhân được xác định là anh Y.B.N. (sinh năm 1986, ngụ buôn Mblớt, xã Ea Na). Anh Y.B.N. nghi bị đối tượng Y.L.E. (sinh năm 1986, anh rể của Y.B.N., ngụ cùng buôn) dùng đá tấn công và dìm dưới ao dẫn đến tử vong.

z73976597979284b79267766e0fe90a4af5bdf4b39d92b-1767574192453216707543.jpg
Lực lượng chức năng và người dân đang truy tìm đối tượng

Sau khi gây án, Y.L.E. đã bỏ trốn. Trong đêm 4-1 đến sáng nay, lực lượng Công an xã Ea Na phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức truy tìm đối tượng.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

MAI CƯỜNG

