Đảm bảo các nền tảng xuyên biên giới phải tuân thủ pháp luật Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị quy định cụ thể trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới trong dự thảo Luật An ninh mạng để đảm bảo các nền tảng này tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long báo cáo tại phiên họp

Dự án Luật An ninh mạng (sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 1 luật) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp chiều 23-9.

Đại diện cơ quan soạn thảo, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, bên cạnh những nội dung kế thừa từ Luật An ninh mạng năm 2018; Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2018), dự thảo luật đã bổ sung một số quy định về những vấn đề cấp bách đang phát sinh, tác động lớn đến đời sống xã hội; bãi bỏ những quy định trùng lắp tại Luật An toàn thông tin mạng và Luật An ninh mạng năm 2018 và các văn bản pháp lý khác có liên quan.

Quang cảnh phiên họp

Luật dự kiến áp dụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động bảo vệ an ninh mạng tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng.

Tham gia góp ý dự thảo luật, các ý kiến bày tỏ đồng tình với sự cần thiết hợp nhất 2 luật thành Luật An ninh mạng để giới chuyên môn và người dân dễ tiếp cận. Thống nhất với sự cần thiết hợp nhất 2 luật cũng như phạm vi sửa đổi của dự thảo luật, song Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhận định, một số nội dung chưa đảm bảo yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật.

Vẫn còn những điều khoản quy định chung chung hoặc nhắc lại pháp luật khác một cách không cần thiết. Ông Hoàng Thanh Tùng cũng đề nghị cân nhắc khi đưa vào dự thảo nội dung quy định riêng về một số bộ, ngành. Về nguyên tắc, việc phân công trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan này thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, lĩnh vực này có nhiều cơ chế thử nghiệm, nhiều nội dung nhạy cảm như hệ thống thông tin cơ yếu, xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng nên cần đảm bảo tính chặt chẽ, thận trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn góp ý hoàn thiện dự thảo luật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị làm rõ nhiều khái niệm quan trọng, đặc biệt là “hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia”; quy định cụ thể trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới để đảm bảo các nền tảng này tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hiện nay, với sự phát triển của AI, tình trạng tạo thông tin giả, tống tiền, lừa đảo… phát triển rất tinh vi, dự thảo cần thiết lập cơ chế bảo vệ đa tầng, kết hợp các công nghệ mới với quy trình kiểm tra, ứng phó sự cố; đào tạo nhân sự đủ năng lực để ngăn chặn.

“Cần có sự phối hợp, chia sẻ thông tin hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước, tăng cường hợp tác quốc tế. Có thể thành lập cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu cá nhân”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhìn nhận. Dự thảo cũng cần quy định rõ thẩm quyền xử lý, kiểm tra, giám sát để bảo đảm tính pháp lý khi phát sinh sự cố đối với các hệ thống, nền tảng có máy chủ đặt ở nước ngoài, nhưng tác động lớn đến người dùng Việt Nam; bổ sung quy định bắt buộc sao lưu dữ liệu đối với dữ liệu quốc gia và dữ liệu cá nhân nhằm bảo đảm hoạt động trên không gian mạng được liên tục, không bị gián đoạn khi xảy ra sự cố hoặc bị tấn công.

“Muốn dự án luật có thể được thông qua theo quy trình rút gọn tại một kỳ họp thì phải rà soát, làm rất kỹ từng điều, từng chương”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

ANH PHƯƠNG