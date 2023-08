Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TPHCM và các tỉnh giáp ranh

Sáng 24-8, Ban Pháp chế HĐND TPHCM do đồng chí Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát Công an TPHCM về tình hình thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ trên địa bàn TPHCM.

Tham dự buổi giám sát có các đồng chí: Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM.

Kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

Tại buổi làm việc, Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng PC08 cho biết, tình hình vi phạm TTATGT ở TPHCM diễn biến phức tạp. 6 tháng đầu năm 2023, TPHCM xảy ra 779 vụ TNGT làm chết 294, bị thương 470 người. So với cùng kỳ năm 2022 giảm 260 vụ, giảm 36 người chết, giảm 198 người bị thương. TNGT đặc biệt nghiêm trọng không xảy ra.

Nguyên nhân dẫn tới TNGT là vi phạm tốc độ; phần đường, làn đường; vượt xe; chuyển hướng… Hết tháng 6-2023, số điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông là 22 điểm, có 3 điểm chuyển biến tốt, 10 điểm có chuyển biến nhưng giao thông còn phức tạp và 9 điểm không chuyển biến.

CSGT TPHCM chốt chặn, kiểm tra, xử lý từ ban đầu nhiều vụ thanh niên tụ tập chạy xe gây rối, khởi tố 2 vụ; tổ chức các đợt kiểm tra lò độ xe; lập danh sách theo dõi 19 lò độ, 234 tiệm sửa và 12 cơ sở sản xuất, kinh doanh linh kiện, phụ tùng phục vụ độ chế.

Hiện nay, TPHCM có mật độ xe tham gia giao thông luôn tăng cao, khá dày đặc. Quỹ đất dành cho phát triển hạ tầng giao thông hạn chế (khoảng 12,2%, bằng khoảng 50% so với yêu cầu phải đạt 24 - 26%) và khó mở rộng do áp lực dân số, xe vượt gấp nhiều lần khả năng của hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị...

Thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối, đua xe diễn biến phức tạp với thủ đoạn, phương thức càng tinh vi, có sự lôi kéo, tham gia của đối tượng từ địa phương giáp ranh; các đối tượng manh động và mạo hiểm, sẵn sàng chống đối lại lực lượng chức năng để chạy thoát, gây nguy hiểm cho người đi đường, lực lượng thi hành nhiệm vụ…

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát đã đặt câu hỏi liên quan như: việc phối hợp với địa phương giải quyết lò độ xe; kết nối, chia sẻ dữ liệu camera của Công an TPHCM với các đơn vị; xử lý phạt nguội chấp hành thấp; trật tự lòng lề đường; điểm đen TNGT; tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn về công tác đăng ký xe theo hướng định danh cá nhân để người dân thực hiện thuận tiện…

Hướng tới việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để xử lý người vi phạm

Trả lời đoàn giám sát, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Phòng PC08 chia sẻ, 6 tháng năm 2023, Công an TPHCM huy động 38 tổ công tác (16 tổ cấp phòng, 22 tổ cấp quận huyện) đồng loạt kiểm tra các lò độ xe. Qua đó, công an phát hiện 9 cơ sở vi phạm, trong đó cơ sở ở quận Gò Vấp với 3 kho hàng chứa hàng ngàn linh kiện kiểm đếm hơn 1 tuần.

Về hệ thống camera giám sát, Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết, TPHCM có 3 hệ thống xử lý vi phạm giao thông. Cụ thể, camera của trung tâm hầm (530 camera); hệ thống camera giám sát trên tuyến quốc lộ 1 (47 camera); hệ thống camera trung tâm chỉ huy của Công an TPHCM (hơn 1.000 camera).

Hiện nay, camera giao thông của VOV (vài trăm camera) và Công an các địa phương chưa kết nối được do hệ thống máy móc chưa đồng bộ. Các đơn vị đã họp, chuẩn bị xin chủ trương của HĐND TPHCM dự trù kinh phí là 600 tỷ đồng để đảm bảo trật tự an toàn xã hội, TTATGT trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, công an địa phương phải rà soát, quản lý các cơ sở kinh doanh linh kiện xe có dấu hiệu độ chế cho quái xế để đưa vào diện quản lý. Trường hợp Công an TPHCM kiểm tra phát hiện vi phạm tại các lò độ chế không thuộc diện quản lý thì sẽ kiểm điểm, xử lý trách nhiệm với cấp địa phương.

Đối với hệ thống camera giám sát, Thượng tá Nguyễn Đình Dương chia sẻ, việc đấu nối các camera nếu quyết liệt thì vẫn làm được. Tuy nhiên, việc quan sát để theo dõi không có hiệu quả do đơn vị thiếu nhân lực. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ tích cực lực lượng thực hiện nhiệm vụ, đối phó có hiệu quả các tình huống phát sinh.

Phó Giám đốc Công an TPHCM lý giải về 9 điểm đen chưa chuyển biến là do căn cứ lượng, mật độ phương tiện quá lớn; bố trí hạ tầng cơ sở giao thông còn bất cập… Vì thế, cơ quan chức năng cần xem xét đầu tư về hạ tầng giao thông.

Về việc phạt nguội chấp hành thấp, Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết, do thông báo chưa gửi tới người vi phạm hoặc người này đã thay đổi nơi ở, đi công tác... Hiện nay, con số phạt nguội bắt đầu tăng cao do “siết” về vấn đề đăng kiểm (ở đây nếu vi phạm giao thông đưa xe đi đăng kiểm, chủ xe phải đóng tiền thì mới được đăng kiểm xe).

Đồng thời, thời gian tới thực hiện định danh cá nhân biển số xe đi vào nền nếp thì công tác chấp hành xử phạt nguội sẽ cao hơn do xác định được chủ phương tiện, địa chỉ trên dữ liệu cổng dịch vụ công.

Thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó Phòng PC08 chia sẻ, theo thống kê số vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra nhiều ở huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi và TP Thủ Đức. Vì thế, CSGT tập trung tuần tra, xử lý với trường hợp vi phạm ở 3 địa phương trên. Đồng thời, Phòng PC08 mong cơ quan chức năng ưu tiên bố trí kinh phí phát triển hạ tầng giao thông tại đây.

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM Phạm Quỳnh Anh ghi nhận, biểu dương thành tích mà lực lượng CSGT TPHCM đã đạt được trong thời gian vừa qua. Với các khó khăn, vướng mắc của Công an TPHCM trong công tác đảm bảo TTATGT đường bộ thì Ban sẽ tổng hợp và phối hợp với các đơn vị sớm tháo gỡ.