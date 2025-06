Dầm mưa hỗ trợ thí sinh đến điểm thi

Các tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh vào điểm thi Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng)

Ngày 26-6, ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng), mưa lớn bắt đầu vào khoảng 12 giờ và kéo dài liên tục trong nhiều giờ.

Đến buổi chiều, diễn ra môn thi Toán, nhiều thí sinh phải dầm trong mưa lớn để đến điểm thi.

Các tình nguyện viên dùng bạt lớn che chắn cho thí sinh khỏi ướt

Trương Thị Diễm My, Bí thư huyện đoàn Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) cho biết: "Do mưa quá lớn, các tình nguyện viên phải túc trực tại các điểm thi để hỗ trợ thí sinh vào điểm thi. Các trường hợp thí sinh có nguy cơ đến trễ vì mưa lớn, sẽ được đội tình nguyện gọi điện nhắc nhở. Nếu cần hỗ trợ sẽ có lực lượng tình nguyện chở đến điểm thi an toàn".

Mưa lớn cũng xuất hiện tại nhiều điểm thi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tại Đồng Tháp, vào sáng cùng ngày, nhiều điểm thi cũng xuất hiện tình trạng mưa lớn, gây khó khăn cho các thí sinh đến điểm thi.

Để hỗ trợ thí sinh không bị ảnh hưởng sức khỏe do mưa, các tình nguyện viên đã dầm mưa để che chắn cho các em.

Tình nguyện viên dầm mưa hỗ trợ thí sinh

Mưa lớn khiến nhiều thí sinh đến điểm thi khó khăn

TUẤN QUANG