Đang giao lưu trực tuyến: Lựa chọn môn thi tốt nghiệp phù hợp với xét tuyển đại học năm 2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có khoảng 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Từ ngày 24-4 đến 17 giờ ngày 5-5, thí sinh sẽ làm hồ sơ đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Đây là năm thứ 2 thí sinh thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 với 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn: Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ nông nghiệp/công nghiệp và Tin học. Điểm mới của việc đăng ký dự thi năm nay là mã tỉnh, thành phố, xã/phường, khu vực ưu tiên… được cập nhật theo đơn vị hành chính mới.
Trong khi đó, việc xét tuyển của các đại học, trường đại học năm 2026 theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 với rất nhiều điều chỉnh, bổ sung thêm các tổ hợp mới (mỗi tổ hợp có 3 môn), quy định về cộng – quy đổi điểm cho các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế... Do đó, hai môn tự chọn còn lại thí sinh phải có sự tính toán, lựa chọn rất kỹ để vừa xét tốt nghiệp và dùng kết quả để xét tuyển đại học.
Để giúp thí sinh hiểu rõ cách thức làm hồ sơ đăng ký dự thi - lựa chọn môn thi tốt nghiệp, những thông tin tuyển sinh của các đại học, trường đại học trong năm 2026, Báo SGGP tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Lựa chọn môn thi tốt nghiệp phù hợp với xét tuyển đại học 2026”.
Buổi giao lưu diễn ra lúc 9 giờ ngày 24-4-2026. Mời bạn đọc quan tâm theo dõi và đặt câu hỏi tại sggponline@sggp.org.vn.
Chương trình có sự tham gia của các khách mời:
Khách mời
Ông NGUYỄN VĂN PHONG, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM
TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM
TS MAI ĐỨC TOÀN, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh – Truyền thông, Trường ĐH Gia Định
Th.S BÙI QUANG TRUNG, Trưởng phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Th.S NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM
Giao lưu với độc giả
Năm 2026 trường có những chính sách học bổng, ưu tiên gì cho thí sinh diện khó khăn khi đăng ký và trúng tuyển vào trường?
Chào bạn, thông tin đến bạn như sau:
1. Quy mô học bổng năm 2026
- Tổng quỹ học bổng: hơn 50 tỷ đồng
- Áp dụng cho hàng nghìn tân sinh viên
- Mức hỗ trợ: từ vài triệu → 100% học phí toàn khóa
👉 Điểm quan trọng: Gần như sinh viên nào nhập học cũng có cơ hội nhận hỗ trợ, không chỉ người giỏi.
2. Các nhóm học bổng chính
(1) Học bổng “Khuyến học” – hỗ trợ ngay khi nhập học
- 10 – 12 triệu đồng (tùy nguyện vọng)
- Tặng thêm voucher học ngoại ngữ 5 triệu
- Áp dụng cho ~2.000 sinh viên nhập học sớm
👉 Đây là học bổng phổ biến nhất, gần như ai cũng có thể nhận.
(2) Học bổng tài năng – học bổng lớn
- 100% học phí toàn khóa: thủ khoa, giải quốc gia
- 50% học phí toàn khóa: thủ khoa ngành, giải cấp tỉnh
👉 Nhóm này dành cho học sinh có thành tích nổi bật.
(3) Học bổng “Tri ân”
- Miễn 100% học phí học kỳ 1
- Dành cho học sinh từ các trường THPT liên kết
3. Chính sách rất quan trọng cho thí sinh khó khăn:
🔸 Học bổng “Tiếp sức vượt khó”
- Giảm đến 50% học phí toàn khóa
- Áp dụng cho:
- Hộ nghèo / cận nghèo
- Mồ côi
- Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
👉 Đây là chính sách trọng tâm dành cho gia đình khó khăn.
🔸 Các hỗ trợ tài chính khác:
- Giảm thêm 7–10% học phí nếu đóng theo năm/toàn khóa
- Có thể kết hợp nhiều chính sách → lấy mức cao nhất
- Cam kết không tăng học phí toàn khóa
4. Điều kiện duy trì học bổng:
- Phần lớn học bổng:
- GPA ≥ 2.5/4 (khá trở lên)
- Riêng ngành Y:
- GPA cao hơn (~3.2/4)
👉 Nghĩa là: Không chỉ đậu → mà phải học tốt để giữ học bổng
Xin cô cho biết mức học phí năm nay của nhà trường có tăng so với năm 2025 hay không? Mức học phí này có tăng theo từng năm hay ổn định suốt khóa học?
Chào Minh Quang!
Trường Đại học Tài chính - Marketing vừa qua đã công bố mức học phí dành cho các bạn thí sinh trúng tuyển vào trường trong năm 2026 cụ thể như sau: Chương trình đào tạo chuẩn là 30 triệu/năm; Chương trình đào tạo đặc thù là 35 triệu/năm; Chương trình đào tạo tích hợp và tài năng là 47 triệu/năm (riêng đối với ngành Kiểm toán chương trình đào tạo tích hợp là 43 triệu/năm); chương trình đào tạo Tiếng Anh toàn phần là 65 triệu/năm.
Với mức học phí nhà trường đã công bố cam kết giữ ổn định trong toàn khóa học và không tăng học phí theo từng năm (ngoại trừ có yêu cầu của nhà nước). Với mức học phí này chỉ tăng từ 5-7% so với năm 2025. Hy vọng với mức học phí nhà trường đã công bố và giữ ổn định trong suốt khóa học, nhà trường sẽ chào đón bạn đến UFM với ngành mà bạn đam mê và phù hợp với năng lực và điều kiện kinh tế của gia đình mình em nhé. Chúc em thành công!
Trường có chính sách học phí gì để khuyến khích nữ sinh học những ngành kỹ thuật, công nghệ hay không?
Chào Minh Luân,
Tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM có rất nhiều chính sách hỗ trợ cho nữ sinh học các ngành có tỷ lệ nữ thấp như là được cấp học bổng thông qua giảm học phí lên đến 40% trong suốt khóa học (nếu duy trì được kết quả học tập từ loại khá trở lên). Ngoài ra, nữ sinh học các ngành này còn được tham gia các chương trình trao đổi sinh viên, giao lưu quốc tế.
Chúc em thành công và hẹn gặp lại em tại giảng đường IUH.
Năm 2026 trường có những chính sách học bổng, ưu tiên gì cho thí sinh diện khó khăn khi đăng ký và trúng tuyển vào trường?
Chào em, Trường Đại học Gia Định trả lời em như sau:
Hàng năm, Trường ĐH Gia Định (GDU) có những chính sách học bổng đầu vào hấp dẫn, có giá trị. Năm 2026, GDU có mức học phí thấp duy trì mức học phí từ 1,1-1,4 triệu đồng/tín chỉ. Đây được xem là mức học phí phù hợp so với hệ thống giáo dục đại học hiện nay. Đặc biệt, giữa giai đoạn mà hàng loạt các trường đại học, cao đẳng tăng học phí thì GDU vẫn duy trì mức học phí ổn định và phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều gia đình và nhằm san sẻ khó khăn, giảm gánh nặng tài chính cho Quý phụ huynh, các bạn học sinh.
GDU đào tạo chương trình bậc đại học chính quy từ 3 năm. Đặc biệt, khi đóng học phí toàn khóa, tân sinh viên sẽ được giảm ngay 20%. Lúc này, tân sinh viên chỉ cần đóng từ 120 triệu đồng để thực hiện ước mơ đại học.
Ngoài ra, năm 2026, trường có 1 chính sách học bổng kết hợp với hội doanh nghiệp có liên kết với nhà trường để hỗ trợ cho các bạn đăng ký dự tuyển sớm có hộ khẩu tại vùng chịu thiệt hại do thiên tai, và lũ lụt sẽ được hưởng 50% học phí HK1 khi tham gia nhập học tại GDU.
Em có thể tham khảo tại đây:
https://www.facebook.com/share/p/1CWECzcDiJ/
Mời các bạn xem video giới thiệu về trường:
https://www.youtube.com/watch?v=nUHo9rnIMls
Mời các bạn tham gia dự tuyển online tại đây:
https://dutuyen.giadinh.edu.vn/dang-ky-ho-so-xet-tuyen-theo-dot.html
Trường Đại học Gia Định chúc em học tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới!
Liên hệ tuyển sinh: Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Gia Định
Địa chỉ: số 371 Nguyễn Kiệm, Phường Hạnh Thông, TPHCM
Hotline: 0961121018 - 0962121018 - 0862121018
Em rất thích động vật và thú cưng. Năm nay em thấy trường có tuyển sinh ngành Thú y. Xin thầy cho biết chỉ tiêu cụ thể và các phương thức xét tuyển của trường mình ra sao thưa thầy?
Chào em, thông tin đến em như sau:
Thí sinh quan tâm đến ngành Thú y tại NTTU có thể tham khảo thông tin tuyển sinh mới nhất như sau:
– Mã ngành: 7640101
– Thời gian đào tạo: 5 năm
– Tổ hợp xét tuyển: B08 (Toán, Sinh học và Tiếng Anh)
– Gồm 4 chuyên ngành đào tạo:
+ Bệnh học động vật
+ Dược thú y
+ Thú cưng
+ Thú y thủy sản
Bên cạnh phương thức xét tuyển theo tổ hợp môn, nhà trường còn triển khai 5 phương thức xét tuyển linh hoạt, gồm:
Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 theo tổ hợp môn.
Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học bạ đạt 1 trong các tiêu chí:
Xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11,12 của 3 môn học trong tổ hợp môn đạt từ 18 trở lêntheo thang điểm 30;
Xét kết hợp: tổng ĐTB chung kết quả học tập cả năm các môn học cả năm lớp 10,11, 12 theo tổ hợp môn kết hợp Điểm thi tốt nghiệp THPT/ Điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) đạt từ 18 trở lên. Điểm xét Tốt nghiệp (trên Giấy chứng nhận Tốt nghiệp) từ 6.0 trở lên.
Phương thức 3: Xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, V-SAT, Đại học Sư phạm TPHCM (hoặc kết hợp Điểm thi tốt nghiệp THPT).
Phương thức 4: Xét tuyển tổng hợp Điểm học lực dựa trên 3 tiêu chí: Điểm thi tốt nghiệp THPT, Điểm học bạ THPT, Điểm thi ĐGNL quy đổi theo công thức: Điểm học lực = Điểm thi tốt nghiệp THPT × 50% + Điểm học bạ THPT × 40% + Điểm thi ĐGNL × 10%
Phương thức 5: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển các thí sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, Kỳ thi tay nghề Asean và quốc tế; xét tuyển các thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển.
Thưa thầy, để học tốt khối ngành kỹ thuật (người ta thường nói những ngành học cực khổ), người học cần những yêu tố gì? Hiện nay có nhiều nữ sinh theo học các ngành kỹ thuật ở trường hay không?
Chào em! Trường Đại học Gia Định trả lời em như sau:
Trường Đại học Gia Định có thế mạnh đào tạo về lĩnh vực Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo. Đặc biệt, năm 2026, Trường Đại học Gia Định mở thêm ngành An ninh mạng, Khoa học dữ liệu để đáp ứng cung ứng nhân lực chất lượng cho thị trường lao động. Đây là nhóm ngành có đông sinh viên theo học, tất cả các ngành đều có những đặc thù riêng nhưng với nhóm ngành thuộc lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật, các bạn sẽ học thực hành nhiều hơn, chính vì thế trước khi chọn ngành các bạn cần phải xác định rõ sở trường, đam mê và tâm huyết với nghề vì sau khi tốt nghiệp các bạn sẽ sống và làm việc với lĩnh vực đó.
Trong thời buổi công nghệ phát triển, đặc biệt là AI, Big data thì những bạn chọn lĩnh vực này sẽ có cơ hội rất lớn trong cạnh tranh nghề nghiệp với mức thu nhập hấp dẫn. Thầy tin rằng, nếu chúng ta sống với đam mê thì tất cả khó khăn sẽ bỏ lại phía sau. Hiện nay nhóm ngành này không phân biệt nam hay nữ và các bạn nữ cũng có thể thể hiện đam mê của mình nếu đó là lựa chọn của chính các em.
Trường Đại học Gia Định chúc em học tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới!
Liên hệ tuyển sinh: Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Gia Định
Địa chỉ: số 371 Nguyễn Kiệm, Phường Hạnh Thông, TPHCM
Hotline: 0961121018 - 0962121018 - 0862121018
Em được biết trường có đề án đào tạo cử nhân tài năng hệ kỹ sư và thạc sĩ nhóm ngành STEM. Vậy theo học những ngành này cần đạt những tiêu chí gì và có những lợi thế ra sao?
Chào Thanh Hòa,
Hiện tại đề án đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng lĩnh vực STEM của IUH đang được Bộ GD-ĐT xem xét phê duyệt. Nếu được phê duyệt thì người học các ngành học này sẽ được nhiều chính sách hỗ trợ như miễn giảm học phí, hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, ưu tiên tham gia các dự án triển khai thực tiễn tại doanh nghiệp.
Đi kèm với những hỗ trợ này là các điều kiện xét tuyển đầu vào là sinh viên phải có kết quả xét tuyển nằm trong nhóm 20% điểm cao nhất của tất cả các ứng viên dự tuyển trên toàn quốc. Sau khi tốt nghiệp, người học dễ dàng tìm kiếm các công việc có mức thu nhập hấp dẫn cũng như nghiên cứu lên các bậc cao hơn.
Chúc em thành công và hẹn gặp lại em tại giảng đường IUH.
Những ngành sức khỏe có điều kiện xét tuyển như thế nào và các mức học phí ra sao thưa thầy?
Chào em, Trường Đại học Gia Định trả lời em như sau:
Đối với khối ngành sức khỏe Trường Đại học Gia Định áp dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ GD-ĐT quy định.
💥 Để giúp thí sinh chủ động lựa chọn con đường vào đại học, Trường Đại học Gia Định (GDU) công bố 5 phương thức xét tuyển linh hoạt, tạo thêm nhiều cơ hội cho 2k8:
- Phương thức 1: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp môn đăng ký.
- Phương thức 2: Xét điểm trung bình chung 6 học kì (lớp 10, 11,12) theo tổ hợp môn.
- Phương thức 3: Xét điểm thi ĐGNL do ĐHQG TP.HCM hoặc ĐHQG Hà Nội tổ chức.
- Phương thức 4: Xét điểm các môn thi tốt nghiệp THPT + điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2026.
- Phương thức 5: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Về mức học phí, GDU có mức học phí phù hợp đối với khối ngành sức khỏe từ 21 triệu - 85 triệu/ học kỳ (tùy ngành).
Trường Đại học Gia Định chúc em học tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới!
Liên hệ tuyển sinh: Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Gia Định
Địa chỉ: số 371 Nguyễn Kiệm, Phường Hạnh Thông, TPHCM
Hotline: 0961121018 - 0962121018 - 0862121018
Thưa cô, năm nay trường có điều chỉnh hay bổ sung các tổ hợp xét tuyển nào không thưa cô?
Chào em Trần Thanh Phúc!
Trong năm 2026, Trường Đại học Tài chính - Marketing sẽ xét tuyển theo tổ hợp 3 môn trong các môn gồm: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh.
Lưu ý: bắt buộc phải có môn TOÁN trong tổ hợp xét tuyển.
Chúc em gặt hái nhiều thành công trong mùa tuyển sinh Đại học năm 2026.
Thân ái!
Năm nay trường có điều chỉnh hay bổ sung thêm các tổ hợp hay môn trong tổ hợp xét tuyển không thưa thầy?
Chào em, Trường Đại học Gia Định trả lời em như sau:
Năm 2026, GDU cơ bản giữ nguyên các tổ hợp xét tuyển như năm 2025 và bổ sung các tổ hợp mới để phù hợp với các ngành nghề xét tuyển theo quy định mới của Bộ GD-ĐT các em có thể tham khảo thông báo tuyển sinh năm 2026 của nhà trường tại đây:
https://giadinh.edu.vn/truong-dai-hoc-gia-dinh-thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2026
Để giúp thí sinh chủ động lựa chọn con đường vào đại học, Trường Đại học Gia Định (GDU) công bố 05 phương thức xét tuyển linh hoạt, tạo thêm nhiều cơ hội cho 2k8:
Phương thức 1: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp môn đăng ký.
Phương thức 2: Xét điểm trung bình chung 6 học kì (lớp 10, 11, 12) theo tổ hợp môn.
Phương thức 3: Xét điểm thi ĐGNL do ĐHQG TP.HCM hoặc ĐHQG Hà Nội tổ chức.
Phương thức 4: Xét điểm các môn thi tốt nghiệp THPT + điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2026.
Phương thức 5: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Liên hệ tuyển sinh: Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Gia Định
Địa chỉ: số 371 Nguyễn Kiệm, P. Hạnh Thông, TP. HCM
Hotline: 0961 12 10 18 - 0962 12 10 18 - 0862 12 10 18
Trường Đại học Gia Định chúc em học tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới!
Đăng ký trực tuyến có thuận lợi là tự thao tác ở nhà hay bất kỳ đâu, đỡ hồ sơ giấy tờ nhưng nếu sai rất khó điều chỉnh. Mong thầy ở Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý những lỗi / vấn đề gì thí sinh thường sai sót khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT để chúng em rút kinh nghiệm?
Thí sinh cần lưu ý: khi đăng ký dự thi xong, thí sinh xuất tập tin pdf từ hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo để kiểm tra, phát hiện sai sót; thí sinh có quyền tự điều chỉnh trong thời gian quy định (việc này rất dễ thực hiện).
Thí sinh chú ý kiểm tra các thông tin sau: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, trường học sinh học để được hưởng ưu tiên (nếu có), môn đăng ký dự thi, lớp học 12, các loại ưu tiên (nếu có).
Xin thầy thông tin giúp về phương thức xét học bạ của hai nhóm ngành sức khỏe và nhóm ngành luật trong năm nay. Điều kiện để xét tuyển học bạ vào hai nhóm ngành này được quy định như thế nào?
Chào anh,
Đối với nhóm ngành luật và nhóm ngành sức khoẻ, năm 2026 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ xét tuyển theo 5 phương thức:
- Phương thức 1: xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 theo tổ hợp môn phù hợp với ngành đăng ký.
- Phương thức 2: Xét tuyển học bạ dựa trên các tiêu chí:
+ Xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 của 03 môn học trong tổ hợp môn đạt từ 18 trở lên theo thang điểm 30; Hoặc của 2 môn học (bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn) và dùng chứng chỉ ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng miễn thi tốt nghiệp THPT theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành), quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ theo thang điểm 10 để đưa vào tổ hợp môn xét tuyển thay thế môn ngoại ngữ.
+ Xét kết hợp: tổng ĐTB chung kết quả học tập cả năm các môn học cả năm lớp 10,11,12 theo tổ hợp môn kết hợp Điểm thi tốt nghiệp THPT/ Điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) đạt từ 18 trở lên.
+ Điểm xét tốt nghiệp (trên Giấy chứng nhận tốt nghiệp) từ 6.0 trở lên
- Phương thức 3: Xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, V-SAT, Đại học Sư phạm TPHCM (hoặc kết hợp Điểm thi tốt nghiệp THPT)
- Phương thức 4: Xét tuyển tổng hợp Điểm học lực dựa trên 3 tiêu chí: Điểm thi tốt nghiệp THPT, Điểm học bạ THPT, Điểm thi ĐGNL quy đổi theo công thức: Điểm học lực = Điểm thi tốt nghiệp THPT × 50% + Điểm học bạ THPT × 40% + Điểm thi ĐGNL năng lực × 10%
- Phương thức 5: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển các thí sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, Kỳ thi tay nghề Asean và quốc tế; xét tuyển các thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển.
Riêng đối với khối ngành sức khoẻ, đây là nhóm ngành đặc thù nên ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phải đảm bảo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Năm 2026, nhóm ngành sức khoẻ của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ bao gồm: Y đa khoa, Y học dự phòng, Dược, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền, Điều dưỡng, Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Quản lý bệnh viện, Kỹ thuật xét nghiệm y học, hóa dược.
Nhóm ngành Luật tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ bao gồm: Luật và Luật kinh tế. Theo quy định của Bộ GD-ĐT năm nay, nhóm ngành Luật năm nay cũng phải tuân thủ theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào như nhóm ngành sức khỏe. Tức là các bạn cần phải có học lực tốt và tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 18 điểm hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,5.
Trên đây là một số lưu ý dành cho 2 nhóm ngành này. Rất mong Quý phụ huynh và các bạn học sinh cần lưu ý.
Mọi thông tin chi tiết phụ huynh và thí sinh có thể cập nhật website: ntt.edu.vn hoặc gọi thoe số hotline: 19002039 để được tư vấn
Thưa cô, hiện nay khi đang đứng trước lựa chọn ngành nghề, bạn bè, người thân đều cho rằng nên chọn những ngành hot. Tuy nhiên, ngành em thích là Hệ thống thông tin thì không được hot, nhưng dễ đậu. Nhờ cô chia sẻ giúp em cơ hội việc làm cũng như việc lựa chọn ngành nghề nên theo ý mình hay theo số đông?
Chào Hoài Thương!
Chào em, cô rất hiểu băn khoăn của em. Việc đứng trước lựa chọn "hot" hay "thích" là câu chuyện chung của hầu hết các bạn học sinh. Với kinh nghiệm tư vấn, cô xin đưa ra những góc nhìn phân tích cụ thể về ngành Hệ thống thông tin (HTTT) và lời khuyên về cách chọn ngành như sau:
Việc lựa chọn ngành, em cần xác định năng lực và đam mê của mình có phù hợp với ngành đó hay không? vì với ngành nghề phù hợp với năng lực và đam mê của mình em mới có thể học tốt, tránh việc em lựa chọn ngành dễ đậu sau khi em trúng tuyển vào, em có thể học nhưng em cảm thấy nặng nề và mệt mỏi; nó không phù hợp với năng lực của mình và như vậy em dễ chán.
Bên cạnh đó, em cũng cần tìm hiểu nhu cầu nguồn nhân lực của ngành mình chọn xem sau 3 năm hay 4 năm ngành đó nhu cầu nguồn nhân lực của các doanh nghiệp là như thế nào? có thể năm nay ngành đó được xác định là "hot" nhưng đến năm em ra trường có còn hot nữa hay không? Với cô không có ngành nào hot chỉ có "bản thân mình hot" trong lĩnh vực ngành nghề đó mà thôi, chọn ngành học là chọn nghề để đi theo mình trong những tháng năm còn lại của 10 năm, 20 năm... cho nên tránh chọn ngành học theo bạn bè, người thân, xu hướng ngành đó đang hot mà không hiểu được bản thân mình có năng lực và đủ đam mê theo ngành đó hay không sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy sau này.
Chúc em hãy bình tĩnh tự tin lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và đam mê của mình em nhé.
Thưa thầy, giữa ngành CNTT và Khoa học dữ liệu thì ngành nào học nhiều kiến thức dữ liệu hơn. Nếu em muốn trở thành kỹ sư và chuyên về mảng dữ liệu lớn thì học ngành nào phù hợp hơn?
Chào em! Trường Đại học Gia Định trả lời em như sau:
Nếu em yêu thích về kiến thức dữ liệu chuyên sâu, Thầy khuyên em nên học về ngành Khoa học dữ liệu. Đây là ngành đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về phân tích và khai thác dữ liệu lớn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của chuyển đổi số hiện nay.
Tại GDU, em được học với chương trình đào tạo tinh gọn, gắn liền với thực tế (thời gian đào tạo chỉ từ 3 năm - 8 học kỳ). Ngay từ năm nhất các em có thể tiếp cận với doanh nghiệp, được học với các thầy cô là doanh nhân, các chuyên gia hàng đầu trong từng lĩnh vực có trình độ và chuyên môn sâu.
Em tham khảo 2 ngành đào tạo tại đây:
Ngành Khoa học dữ liệu:
https://giadinh.edu.vn/nganh-khoa-hoc-du-lieu
Ngành Công nghệ thông tin:
https://giadinh.edu.vn/dt-nganh-cong-nghe-thong-tin
💥 Để giúp thí sinh chủ động lựa chọn con đường vào đại học, Trường Đại học Gia Định (GDU) công bố 5 phương thức xét tuyển linh hoạt, tạo thêm nhiều cơ hội cho 2k8:
- Phương thức 1: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp môn đăng ký.
- Phương thức 2: Xét điểm trung bình chung 6 học kì (lớp 10, 11, 12) theo tổ hợp môn.
- Phương thức 3: Xét điểm thi ĐGNL do ĐHQG TP.HCM hoặc ĐHQG Hà Nội tổ chức.
- Phương thức 4: Xét điểm các môn thi tốt nghiệp THPT + điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2026.
- Phương thức 5: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
🎁 Đặc biệt: GDU dành tặng Học bổng Đồng hành lên đến 100% học phí học kỳ 1, tiếp sức cho thí sinh tự tin bước vào giảng đường đại học.
Trường Đại học Gia Định chúc em học tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới!
Liên hệ tuyển sinh: Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Gia Định
Địa chỉ: số 371 Nguyễn Kiệm, Phường Hạnh Thông, TPHCM
Hotline: 0961121018 - 0962121018 - 0862121018
Thưa thầy. Quy định cộng điểm ưu tiên, khuyến khích trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có gì khác so với năm ngoái? Tôi có thể biết con tôi được cộng bao nhiêu điểm ưu tiên không, ai là người thông báo?
Chào chị!
Thí sinh có 2 diện ưu tiên: Diện 2 thí sinh được cộng 0,25 và Diện 3 thí sinh được cộng 0,5 điểm trrong xét công nhận TN THPT. Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.
Đối với điểm Khuyến khích:
1. Đoạt giải cá nhân trong kỳ thi chọn học sinh giỏi: Đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh được cộng 2 điểm; giải khuyến khích trong kỳ thi quốc gia hoặc giải nhì cấp tỉnh được cộng 1,5 điểm; giải ba cấp tỉnh được cộng 1 điểm;
2. Đoạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành môn Vật lý, Hóa học, Sinh học; thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; cuộc thi khoa học kỹ thuật; viết thư quốc tế do ngành Giáo dục phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức.
a) Đối với giải cá nhân: Đoạt giải nhất, nhì, ba quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc Huy chương Vàng được cộng 2 điểm; giải khuyến khích quốc gia hoặc giải tư cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hoặc giải nhì cấp tỉnh hoặc Huy chương Bạc được cộng 1,5 điểm; giải ba cấp tỉnh hoặc Huy chương Đồng được cộng 1 điểm;
b) Đối với giải đồng đội: Chỉ cộng điểm đối với giải quốc gia; số lượng cầu thủ, vận động viên, diễn viên của giải đồng đội theo quy định cụ thể của ban tổ chức từng giải; mức điểm khuyến khích được cộng cho các cá nhân trong giải đồng đội được thực hiện như đối với giải cá nhân quy định tại điểm này.
3. Những người học đoạt nhiều giải khác nhau trong nhiều cuộc thi/kỳ thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.
Với quy định xét tuyển năm nay mà Bộ GD-ĐT vừa công bố ngày 20-4, tất cả các phương thức đều xét chung. Vậy em chọn các phương thức xét tuyển của trường để đăng ký thì cơ hội sẽ tăng lên hay chỉ chọn những phương thức mà mình thích và có thế mạnh?
Chào em Nguyễn Bá Phúc!
Trong năm 2026, Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) có sử dụng cả 5 phương thức xét tuyển gồm: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT, xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM, xét điểm thi VSAT, xét điểm học bạ THPT và xét bằng điểm thi THPT. Nếu em có điểm ở tất cả các phương thức thì sẽ là lợi thế cho mình, vì điểm ở phương thức nào cao nhất sẽ được lựa chọn khi lên hệ thống.
Năm 2026, khi xét nguyện vọng vào Trường, em chỉ cần đặt nguyện vọng vào ngành và Trường mình muốn học, còn điểm thì sẽ được lấy dựa trên tổ hợp điểm cao nhất mà em có trên hệ thống.
Thương chúc em sức khỏe và thi thật tốt.
Thân ái!
Tôi là phụ huynh, mong muốn được tư vấn về chương trình học và việc làm sau khi ra trường của ngành Công nghệ kỹ thuật điện ạ.
Chào phụ huynh Nhã,
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử là một trong những ngành truyền thống và có thế mạnh của IUH. Sinh viên học ngành này sau khi ra trường được làm việc trong các lĩnh vực như: tư vấn thiết kế lưới điện, nhà máy điện, trạm biến áp; làm việc trong các công ty điện lực, nhà máy phát điện truyền thống như nhiệt điện, thủy điện cũng như các nhà máy năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời.
Sinh viên ra trường cũng có thể làm việc trong các công ty cơ điện chuyên thi công lắp đặt và vận hành lưới điện; các công ty chuyên về sản xuất các thiết bị điện... Tóm lại, đây lại ngành học có vị trí việc làm rất nhiều sau khi ra trường.
Chúc cháu thành công và hẹn gặp lại cháu tại giảng đường IUH.
Thưa thầy, ngành Quản lý năng lượng nghe vừa có tính kinh tế và vừa có tính công nghệ. Xin thầy cho biết khi ra trường sẽ làm được ở những vị trí nào?
Chào Bá Phong,
Chuyên ngành quản lý năng lượng trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng để tính toán hiệu quả sử dụng, khai thác năng lượng như điện năng, nhiệt năng, một số nguồn năng lượng tái tạo như gió, mặt trời, thủy điện...
Với những kiến thức và kỹ năng được trang bị của chuyên ngành này, người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở rất nhiều vị trí như tính toán thiết kế, quản lý vận hành, cải tạo, nâng cấp các hệ thống cung cấp năng lượng trong các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, các khu công nghiệp, nhà máy...
Ví dụ như: hệ thống quản lý điện tòa nhà, hệ thống điều hòa không khí, thông gió, hệ thống lạnh trong các công trình này. Ngoài ra, kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành này còn có khả năng tư vấn giải pháp để các hệ thống năng lượng vận hành hiệu quả, tiết kiệm hơn, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng quốc gia.
Chúc em thành công và hẹn gặp lại em tại giảng đường IUH.
Thưa thầy, làm sao để biết ngành học nào đó thật sự phù hợp với mình? Nếu vào học cảm thấy không hợp mình có thể chuyển ngành khác phù hợp không thưa thầy? Ví dụ như giữa ngành Luật và Quản trị kinh doanh.
Chào em, Trường Đại học Gia Định trả lời em như sau:
Để chọn được ngành nghề phù hợp với bản thân, trước hết cần biết mình mong muốn làm công việc gì sau khi tốt nghiệp, từ đó em mới xác định được những khối ngành học có thể đáp ứng được nhu cầu công việc của mình sau tốt nghiệp.
Tuy nhiên, ngoài việc chọn ngành - chọn trường theo sở thích và sở trường được ưu tiên hàng đầu thì yếu tố kinh tế gia đình cũng là yếu tố quyết định trong lộ trình học của các em. GDU là trường có mức học phí phù hợp với đại gia đình Việt Nam (học phí đào tạo theo tín chỉ từ 1.000.000 - 1.400.000/tín chỉ). Chính vì vậy, đây là một trong những ngôi trường các em có thể lựa chọn theo học để phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay của cả nước.
Quy trình lựa chọn ngành học: CHỌN NGHỀ - CHỌN NGÀNH - CHỌN TRƯỜNG.
Trường Đại học Gia Định chúc em học tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới!
Liên hệ tuyển sinh: Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Gia Định
Địa chỉ: số 371 Nguyễn Kiệm, phường Hạnh Thông, TPHCM
Hotline: 0961121018 - 0962121018 - 0862121018
Thưa thầy, năm nay trường có mở những ngành học mới nào và cách thức xét tuyển như thế nào?
Chào bạn,
Năm 2026 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành bổ sung 2 ngành mới vào hệ thống các chương trình đào tạo đại học. Nâng tổng số các chương trình lên 57 ngành đào tạo đại học.
2 ngành mới bao gồm: Biên đạo múa và khoa học máy tính.
Cũng như tất cả các ngành khác, 2 ngành mới tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng được xét tuyển theo 5 phương thức:
- Phương thức 1: xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 theo tổ hợp môn phù hợp với ngành đăng ký.
- Phương thức 2: Xét tuyển học bạ dựa trên các tiêu chí:
+ Xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 của 3 môn học trong tổ hợp môn đạt từ 18 trở lên theo thang điểm 30; Hoặc của 2 môn học (bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn) và dùng chứng chỉ ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng miễn thi tốt nghiệp THPT theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành), quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ theo thang điểm 10 để đưa vào tổ hợp môn xét tuyển thay thế môn ngoại ngữ.
+ Xét kết hợp: tổng ĐTB chung kết quả học tập cả năm các môn học cả năm lớp 10,11,12 theo tổ hợp môn kết hợp Điểm thi tốt nghiệp THPT/ Điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) đạt từ 18 trở lên.
+ Điểm xét Tốt nghiệp (trên Giấy chứng nhận Tốt nghiệp) từ 6.0 trở lên.
- Phương thức 3: Xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, V-SAT, Đại học Sư phạm TPHCM (hoặc kết hợp Điểm thi tốt nghiệp THPT)
- Phương thức 4: Xét tuyển tổng hợp Điểm học lực dựa trên 3 tiêu chí: Điểm thi tốt nghiệp THPT, Điểm học bạ THPT, Điểm thi ĐGNL quy đổi theo công thức: Điểm học lực = Điểm thi tốt nghiệp THPT × 50% + Điểm học bạ THPT × 40% + Điểm thi ĐGNL năng lực × 10%
- Phương thức 5: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển các thí sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, Kỳ thi tay nghề Asean và quốc tế; xét tuyển các thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển.
Lưu ý: Đối với ngành Biên đạo múa, đây là một ngành năng khiếu nên ngoài môn Ngữ văn, các bạn phải xét kết hợp thêm một môn năng khiếu.
Thí sinh theo dõi thông tin về kỳ thi năng khiếu của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành vào tháng 4-2026. Dự kiến các đợt thi sẽ được tổ chức vào Ttháng 6-2026 và tháng 7-2026. Trước mỗi đợt thi, Nhà trường tổ chức các lớp luyện thi MIỄN PHÍ cho các thí sinh tham gia xét tuyển vào Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
Mọi thông tin chi tiết phụ huynh và thí sinh có thể cập nhật website: ntt.edu.vn hoặc gọi số hotline: 19002039 để được tư vấn.
Thưa thầy, năm nay thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường cần chú ý những quy định gì?
Chào em, Trường Đại học Gia Định trả lời câu hỏi của em như sau:
Năm 2026, Trường Đại học Gia Định có 5 phương thức xét tuyển bao gồm:
Phương thức 1: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp môn đăng ký.
Phương thức 2: Xét điểm trung bình chung 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12) theo tổ hợp môn.
Phương thức 3: Xét điểm thi ĐGNL do ĐHQG TPHCM hoặc ĐHQG Hà Nội tổ chức.
Phương thức 4: Xét điểm các môn thi tốt nghiệp THPT + điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2026.
Phương thức 5: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Năm 2026, GDU - Trường Đại học Gia Định mở thêm 4 ngành mới: Kinh tế vận tải, An Ninh Mạng, Y Khoa, Khoa học dữ liệu. Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục dành 20 tỷ học bổng để trao tặng và tiếp sức cho học sinh 2K8 khi trở thành tân sinh viên của GDU. Nhà trường đã đầu tư trọng điểm các phòng thí nghiệm, phòng thực hành Luật, nhà hàng - khách sạn... để đáp ứng nhu cầu đào tạo chất lượng trong thời kỳ mới.
Trường Đại học Gia Định là trường đầu tiên của Việt Nam được tổ chức kiểm định chất lượng của Úc (THE-ICE) công nhận cơ sở giáo dục đạt chất lượng chuẩn quốc tế.
Trường Đại học Gia Định chúc em học tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới!
Liên hệ tuyển sinh: Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Gia Định
Địa chỉ: số 371 Nguyễn Kiệm, phường Hạnh Thông, TPHCM
Hotline: 0961121018 - 0962121018 - 0862121018
Thưa cô, năm nay Phân hiệu của trường tại Quảng Ngãi tuyển sinh những ngành nào? Các chính sách tuyển sinh, học bổng tại phân hiệu được triển khai như thế nào?
Chào Minh Long!
Trường Đại học Tài chính-Marketing với kỳ tuyển sinh năm 2026, tại phân hiệu Quảng Ngãi dự kiến tuyển sinh 800 chỉ tiêu cho các ngành ở chương trình chuẩn bao gồm ngành Tài chính - Ngân hàng, ngành Kế toán, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật kinh tế và ngành Kinh doanh quốc tế.
Khi em tham gia học tập tại phân hiệu em sẽ được tham gia học tập các mô hình 2+2; 3+1, sẽ được giảm 15% học phí đối với chương trình chuẩn và các chương trình học bổng dành cho sinh viên tham gia học tập tại các phân hiệu; em sẽ được tham gia học tập thực tế tại doanh nghiệp, tham gia các workshop chuyên đề nhằm giúp các em định hướng nghề nghiệp theo từng ngành nghề đào tạo mà mình tham gia học tập. Chúc em thành công và hy vọng chào đón em tại phân hiệu Quảng Ngãi nhé.
Em là học sinh lớp 12. Em nhờ thầy đại diện Sở GD-ĐT TPHCM tóm tắt những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay để em lưu ý, tránh gặp trường hợp đáng tiếc do chủ quan hay sai quy chế. Em cảm ơn thầy.
Chào Minh Phong. Em cần lưu ý các vấn đề sau:
1. Không mang thiết bị thu phát sóng đến địa điểm thi, nếu thật sự cần thiết hoặc lỡ mang đến địa điểm thi thì để đúng nơi quy định, tự kiểm tra kỹ các vật dụng của thí sinh mang theo trước khi vào phòng thi.
2. Mang bút viết dự phòng cùng một hãng sản xuất và cùng 1 màu mực, chuẩn bị bút chì phù hợp, cục tẩy chì, êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình.
3. Thí sinh không thay đổi giấy làm bài thi trừ trường hợp việc này xuất phát từ nhu cầu của thí sinh.
4. Khi đăng ký dự thi, thí sinh đang học lớp 12 không chọn mục số 10.
Thưa thầy! Xin thầy hướng dẫn những vật dụng thí sinh được phép và không được phép mang vào phòng thi. Quy định về sử dụng máy tính cầm tay năm nay thế nào? Xin cám ơn thầy.
Chào em! Em có thể mang các vật dụng sau vào phòng thi như: Bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.
Tuyệt đối không mang vào phòng thi: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.