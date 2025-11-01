Đăng thông tin giá vàng sai sự thật, nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Công an xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai vừa xác minh và xử phạt một nam thanh niên trú tại tỉnh Lâm Đồng vì có hành vi đăng tải các thông tin sai sự thật về giá vàng trên mạng xã hội.

Cơ quan công an làm việc với nam thanh niên đăng tải thông tin sai sự thật về giá vàng ( Ảnh: CAĐN)

Trước đó, Công an xã Long Thành tiếp nhận đơn của ông T.B.T., Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh vàng bạc đá quý Kim Ton Long Thành, phản ánh việc xuất hiện các nhóm Facebook “Giá vàng Kim Ton” và “Giá vàng Kim Ton - Long Thành” đăng tải nhiều nội dung, bình luận không đúng sự thật, ảnh hưởng uy tín và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, gây hoang mang dư luận.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phức tạp, liên quan đến tài khoản mạng xã hội ẩn danh, Công an xã Long Thành đã tập trung xác minh, truy vết và xác định đối tượng điều hành nhóm là P.T.T. (sinh năm 1993) đang cư trú tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 27-10, Tổ công tác Công an xã Long Thành đã trực tiếp đến Lâm Đồng, phối hợp với Công an phường Bắc Gia Nghĩa để xác minh và làm việc với đối tượng. Qua làm việc, T. thừa nhận là người lập và quản trị các nhóm “Giá vàng Kim Ton”, “Giá vàng Kim Ton - Long Thành” bằng các tài khoản Facebook “H.Đ”, “T.K”, “M.H” với hàng chục nghìn thành viên, tự ý phê duyệt các bài viết, bình luận sai sự thật về tiệm vàng Kim Ton. Đối tượng khai mục đích lập nhóm để thu hút lượt theo dõi, câu tương tác.

Công an xã Long Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với P.T.T. và ra quyết định xử phạt với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”. Nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, T. đã đăng tin xin lỗi và chủ động gỡ toàn bộ các bài viết sai sự thật.

NÔNG NGÂN