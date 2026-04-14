Đánh thức tài nguyên bản địa

Từ một vùng quê xa xôi, chỉ có đồi hoang, cây trồng ngắn ngày, giờ đây Xuân Sơn đã trở thành một xã nông thôn trù phú ở phía Đông TPHCM. Dựa trên tài nguyên bản địa, những năm gần đây Xuân Sơn phát triển nhiều khu du lịch, hình thành những điểm đến sinh thái giàu cảm xúc để du khách trải nghiệm.

Trở thành điểm du lịch hấp dẫn

Suối Rao Forest (xã Xuân Sơn) là một khu du lịch hình thành trên những vùng gò đồi, dưới rừng phòng hộ Xuân Sơn. Những căn nhà gỗ mái ngói xinh xắn nằm hòa mình dưới tán cây, xung quanh là những cây dược liệu và hoa cỏ muôn màu. Đại diện Suối Rao Forest cho biết, khu du lịch này được xây dựng khi xu hướng du lịch về nông thôn, gần gũi thiên nhiên bắt đầu thịnh hành.

Với lợi thế nằm sát rừng phòng hộ Xuân Sơn, khí hậu quanh năm mát mẻ, Suối Rao Forest định hình mô hình du lịch tái tạo năng lượng dựa vào thiên nhiên, trekking (đi bộ đường dài qua các địa hình hiểm trở như núi cao, rừng rậm, thung lũng - PV) tìm hiểu rừng Xuân Sơn.

Du khách nước ngoài đạp xe trong không gian xanh mát của Suối Rao Ecolodge ẢNH: SONG THƯ

Cách đây 3 năm, trong một lần được bạn rủ về Xuân Sơn chơi, vợ chồng chị Tâm Lụa (sống ở trung tâm TPHCM) “phải lòng” vùng đất này và quyết định biến nơi đây trở thành quê hương thứ hai của mình. Khu nghỉ dưỡng sinh thái Nhà Lụa Retreat ra đời trên khu đồi trọc khô cằn mang rất nhiều tâm huyết của vợ chồng chị Lụa. Với spa, phòng thiền nằm dọc bên bờ suối, Nhà Lụa Retreat không chỉ là điểm đến tham quan, nghỉ dưỡng thông thường. Tận dụng lợi thế về rừng cây, vườn dược liệu và rau sạch, Nhà Lụa Retreat thường xuyên tổ chức các khóa thanh lọc, thải độc, các hoạt động thiền miễn phí, yoga, chăm sóc sức khỏe để phục vụ cộng đồng.

Đất Rồng - Đinh Gia Trang, cũng thuộc địa bàn xã Xuân Sơn, là một điểm đến đang được đầu tư phát triển thành điểm nghỉ dưỡng độc đáo, với thiết kế kết hợp giữa văn hóa truyền thống Bắc bộ và phong cách nghỉ dưỡng Nhật Bản. Nơi đây mang đến một không gian yên bình, lý tưởng cho việc thư giãn và khám phá văn hóa.

Chị Đinh Thị Thu Hiền (du khách đến từ tỉnh Khánh Hòa) chia sẻ: “Địa điểm nghỉ dưỡng này sở hữu khu vực cắm trại và hoạt động ngoài trời theo không gian văn hóa đặc trưng. Đinh Gia Trang giúp du khách dần quên đi những bộn bề thường ngày để tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi trọn vẹn giữa thiên nhiên tĩnh lặng của vùng nông thôn xã Xuân Sơn”.

Biến vùng xa thành lợi thế gần

Những con đường đất đỏ năm xưa tại vùng Xuân Sơn đã được thay thế bằng đường nhựa phẳng lì, có đèn cao áp, cây xanh phủ bóng mát và muôn sắc hoa dọc hai bên đường. Lãnh đạo xã Xuân Sơn thông tin, trước đây sinh kế của phần lớn người dân địa phương chủ yếu dựa vào chăn nuôi, trồng trọt.

Khoảng 5-6 năm gần đây, nhờ được đầu tư về hạ tầng giao thông kết nối, Xuân Sơn thu hút nhiều nhà đầu tư tìm đến làm du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp. Nhiều người dân cũng tìm cách vừa làm nông nghiệp, vừa phát triển du lịch. Từ đó giúp thay đổi diện mạo nông thôn Xuân Sơn, nhà cửa khang trang, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Theo thống kê, trên địa bàn xã Xuân Sơn hiện có khoảng 10 điểm du lịch sinh thái được người dân địa phương, nhà đầu tư từ nơi khác đến xây dựng; qua đó góp phần quảng bá, lan tỏa vẻ đẹp địa phương đến du khách, nhất là những người yêu nét đẹp tự nhiên, bản địa của rừng phòng hộ, những hồ nước, những vườn cây… và không khí mát mẻ, không gian bình yên của một làng quê ở vùng xa TPHCM.

Ông Ngô Văn Luận, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn, khẳng định: “Đây là hướng đi mới giúp nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời giữ gìn được “lá phổi xanh” cho khu vực ven đô”.

Cung đường Suối Rao - Đá Bạc, Suối Rao - Xuân Sơn cũng là điển hình cho việc đánh thức nông nghiệp để phát triển du lịch. Đi trên cung đường này dễ thấy nhiều khu du lịch sinh thái đã hình thành như Suối Rao Ecolodge, Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy sản Suối Giàu, Đất Rồng - Đinh Gia Trang, Suối Rao Forest, Star Forest - Xuân Sơn, Suối Rao Garden… được khách du lịch trong và ngoài nước tìm đến.

Theo ông Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Tùng Travel (TPHCM), các điểm du lịch ở Xuân Sơn đều dựa vào thiên nhiên, màu xanh và sắc hoa phủ kín khuôn viên. Các dịch vụ chủ yếu phục vụ xu hướng sống chậm, tìm về nông thôn thanh vắng, gần gũi thiên nhiên, quây quần người thân tái nạp năng lượng. Ngoài nghỉ dưỡng tận hưởng không khí trong lành tại vùng nông thôn, thưởng thức đặc sản được nuôi trồng ở Xuân Sơn, du khách đến đây còn trekking chinh phục rừng Xuân Sơn - Suối Rao…

TS Dương Đức Minh, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch TPHCM, nhận xét, xã Xuân Sơn có đầy đủ chất liệu để phát triển du lịch cộng đồng. Nhưng để hình thành những mô hình du lịch cộng đồng sắc sảo, tinh tế và tạo được tiếng vang nhất định trong tương lai, Xuân Sơn nên hướng phát triển tích hợp và hội tụ. Trong đó, giá trị cốt lõi là sinh thái rừng, cây cối, “bán” không khí và “bán” câu chuyện về văn hóa, về giá trị của lao động sáng tạo đổi mới, của tinh hoa bách nghệ từ chuỗi sản phẩm OCOP.

QUANG VŨ