Đạo diễn phim độc lập Mỹ gây bất ngờ, thắng lớn tại LHP Venice 2025

Chiến thắng này được xem là bất ngờ, khi phim vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký như The Voice of Hind Rajab, tác phẩm đã giành giải Sư tử Bạc (Grand Jury Prize) hoặc No Other Choice (Park Chan-wook), vốn ra về không danh hiệu.

“Những người làm phim như chúng tôi không đến đây vì cạnh tranh. Nhưng tôi thật sự trân trọng vinh dự bất ngờ này”, Jarmusch phát biểu. Ông cảm ơn ban tổ chức vì đã “trân quý một bộ phim nhỏ bé, tĩnh lặng”.

Jim Jarmusch nhận giải Sư tử vàng cho Phim hay nhất với Father Mother Sister Brother. Ảnh: REUTERS

Father Mother Sister Brother mang sắc thái hài hước nhẹ nhàng. Phim được chia thành ba chương lấy bối cảnh tại New Jersey, Dublin và Paris, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Indya Moore và Luka Sabbat.

Mỗi phần phim nhẹ nhàng trôi qua những cuộc gặp gỡ đời thường tưởng như không có gì đặc biệt, nhưng chính những cử chỉ nhỏ bé và khoảng lặng, đã khắc họa sự ngượng ngập giữa các thế hệ trong gia đình.

Kaouther Ben Hania nhận giải Sư tử bạc với bộ phim The Voice of Hind Rajab. Ảnh: REUTERS

Trước đó, dù bộ phim nhận nhiều đánh giá tích cực, nó vẫn không được xem là ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng lớn. Thay vào đó, giới phê bình nghiêng về The Voice of Hind Rajab – tác phẩm thuộc thể loại tài liệu chính kịch (docudrama) gây ám ảnh khi tái hiện câu chuyện có thật về cái chết của một bé gái 5 tuổi trong cuộc chiến ở Gaza. Tác phẩm này từng nhận tràng pháo tay dài 22 phút sau khi công chiếu.

Tại Venice năm nay, hội đồng giám khảo do đạo diễn Mỹ Alexander Payne làm chủ tịch, cùng các thành viên: đạo diễn Stéphane Brizé (Pháp), Maura Delpero (Ý), Cristian Mungiu (Romania), Mohammad Rasoulof (Iran), diễn viên Fernanda Torres (Brazil) và Triệu Đào (Trung Quốc).

Tân Chỉ Lôi nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc với vai diễn trong The Sun Rises on Us All. Ảnh: REUTERS

Trong các giải thưởng dành cho phim, nhà làm phim người Ý Gianfranco Rosi nhận giải đặc biệt của ban giám khảo (Special Jury Prize) với bộ phim tài liệu giàu chất trữ tình Below the Clouds, khắc họa thành phố Naples.

Ở các hạng mục cá nhân, Chủ tịch hội đồng giám khảo Alexander Payne đã trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Tân Chỉ Lôi trong The Sun Rises on Us All, và Nam diễn viên chính xuất sắc cho Toni Servillo trong La Grazia.

Đạo diễn Benny Safdie giành giải Đạo diễn xuất sắc với The Smashing Machine - phim tiểu sử về võ sĩ MMA Mark Kerr, khởi động sớm cuộc đua Oscar cho tài tử Dwayne Johnson.

Giải Kịch bản xuất sắc được trao cho Valérie Donzelli và Gilles Marchand với At Work. Giải Marcello Mastroianni vinh danh diễn viên trẻ Thụy Sĩ Luna Wedler trong Silent Friend.

Toni Servillo nhận giải Nam diễn viên xuất sắc với vai diễn trong La Grazia. Ảnh: REUTERS

Hạng mục Horizons (Khám phá) do nhà biên kịch kiêm đạo diễn Julia Ducournau chủ trì đã vinh danh En El Camino (David Pablos) ở hạng mục Phim xuất sắc, còn đạo diễn Ấn Độ Anuparna Roy được trao giải Đạo diễn xuất sắc cho phim đầu tay Songs of Forgotten Trees.

Liên hoan phim năm nay cũng dành phút tưởng niệm Giorgio Armani – nhà thiết kế quá cố, đồng thời là nhà tài trợ lâu năm của Venice. Năm nay, tại LHP có một giải thưởng mang tên Armani Beauty do khán giả bình chọn đã thuộc về Calle Malaga (đạo diễn Maryam Touzani).

Tại LHP Venice 2025, dù nhiều tác phẩm lớn từ Hollywood như A House of Dynamite (Kathryn Bigelow), Frankenstein (Guillermo del Toro) hay Bugonia (Yorgos Lanthimos) không giành giải nhưng giới chuyên môn nhận định chúng vẫn còn cơ hội tại đường đua Oscar.

Kể từ năm 2014, LHP Venice đã trở thành bệ phóng cho 4 tác phẩm sau này đoạt giải Oscar Phim hay nhất, gồm: The Shape of Water, Birdman, Spotlight và Nomadland. Năm ngoái, danh sách tranh giải cũng quy tụ nhiều tác phẩm thắng lớn tại Oscar, như The Brutalist của Brady Corbet (3 giải, trong đó có Nam diễn viên chính xuất sắc cho Adrien Brody), I’m Still Here của Walter Salles (Phim quốc tế xuất sắc) và phim ngắn hoạt hình In the Shadow of the Cypress.

