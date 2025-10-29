Đẩy mạnh hỗ trợ người dân thực hiện giao dịch trực tuyến

Ngày 29-10, Tổ công tác số 15 do đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm tổ trưởng đã giám sát các phường: Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội về kết quả thực hiện Kế hoạch 249 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh và tổ công tác số 15 khảo sát thực tế tại phường Vĩnh Hội

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phường báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 249 và nêu những kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Lãnh đạo phường Xóm Chiếu cho biết hiện phường chưa có cán bộ chuyên trách về chuyển đổi số, đội ngũ công chức còn kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, do đó kỹ năng công nghệ thông tin chưa đồng đều, dẫn đến tiến độ triển khai một số nhiệm vụ còn chậm. Cùng với đó, hạ tầng công nghệ thông tin một số trang thiết bị xuống cấp, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu kết nối, lưu trữ dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh thăm hỏi người dân đến giao dịch tại phường Vĩnh Hội

Lãnh đạo phường Khánh Hội cũng chia sẻ những khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đang thiếu, trong khi công việc tại phường rất nhiều. Theo đó, phường cũng đang gặp những khó khăn trong một số dự án như việc di dời người dân ở các chung cư cũ, xuống cấp.

Phường Vĩnh Hội nêu khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu cán bộ vững chuyên môn, nghiệp vụ. Phường cũng kiến nghị thành phố có các lớp tập huấn chuyên sâu về công nghệ, chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Tại buổi làm việc, các thành viên tổ công tác thông tin, phản hồi về các kiến nghị, đề xuất của 3 phường.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh chia sẻ những khó khăn, áp lực các phường đang gặp phải. Đồng chí ghi nhận 3 phường đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cũng như trong công tác phục vụ người dân sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổ công tác số 15 làm việc với lãnh đạo 3 phường: Xóm Chiếu, Khánh Hội và Vĩnh Hội

Theo đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, các địa phương có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong phục vụ người dân cần được phát huy. Đặc biệt, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội để hỗ trợ người dân trong chuyển đổi số, sử dụng các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí cũng đề nghị các phường rà soát các nhiệm vụ từ đây đến cuối năm để đẩy nhanh thực hiện đúng tiến độ. Nhất là các nhiệm vụ có liên quan đến cuộc sống người dân.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đề nghị tổ công tác ghi nhận những khó khăn chung các phường phản ánh, kiến nghị để kịp thời báo cáo, đề xuất với Thành ủy có cơ chế tháo gỡ để bộ máy chính quyền cơ sở hoạt động hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn.

THÁI PHƯƠNG