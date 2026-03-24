Gạo Việt Nam tăng mạnh thị phần tại Senegal

Senegal tiếp tục là một trong những thị trường nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam tại khu vực Tây Phi, với nhu cầu ổn định ở mức cao và phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung từ bên ngoài.

Xuất khẩu gạo Việt Nam sang Senegal tăng gần 30 lần

Chiều 24-3, thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal và Bộ Công thương cho biết, nhu cầu nhập khẩu gạo của Senegal ước khoảng 1,5 triệu tấn trong năm 2026, chiếm khoảng 70% tổng nhu cầu tiêu thụ. Senegal có dân số hơn 19,3 triệu người và mức tiêu thụ gạo bình quân khoảng 117 kg/người/năm, thuộc nhóm cao trong khu vực Tây Phi.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) ước tính tổng nhu cầu tiêu thụ gạo của Senegal trong niên vụ 2025-2026 khoảng 2,26 triệu tấn, tăng khoảng 2% so với niên vụ trước, chủ yếu do tăng trưởng dân số. Nguồn cung trong nước của nước này hiện mới đáp ứng khoảng 25-30% nhu cầu.

Thị trường nhập khẩu gạo của Senegal có tính mở. Các nhà cung cấp chính gồm Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Pakistan, Uruguay và Việt Nam. Bên cạnh tiêu thụ nội địa, Senegal còn nhập khẩu để tái xuất sang một số nước lân cận như Mauritania, Guinea-Bissau và Gambia.

Bộ Công thương cho biết, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Senegal tăng trưởng mạnh trong năm 2025. Theo Cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch đạt 168.020 tấn, tăng gần 30 lần so với năm 2024. Gạo Việt Nam, chủ yếu là gạo tấm, đã được phân phối tại hệ thống siêu thị Senegal với quy cách đóng gói 5kg và 25kg, giá bán trung bình khoảng 1,3 USD/kg.

Tháng 7-2025, Bộ Công thương hai nước đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về thương mại gạo. Theo đó, Việt Nam sẽ thúc đẩy xuất khẩu khoảng 100.000 tấn gạo mỗi năm sang thị trường này. Hai bên hiện đang triển khai các nội dung hợp tác nhằm mở rộng thương mại và bảo đảm an ninh lương thực cho Senegal.

PHÚC VĂN